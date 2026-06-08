Неслись на 190 км/год: українські дрони вперше автономно збили "Шахед" РФ (відео)

Україна провела випробування дрона-перехоплювача літакового типу, який автономно збив російський безпілотник "Шахед", розповів глава Міністерства оборони Михайло Федоров. На відео з роботою автономного перехоплювача показали три кроки спецоперації. На останньому кроці пристрій розігнався до швидкості понад 190 км/год.

Україна отримала нове покоління дронів-перехоплювачів, написав Федоров на сторінці Facebook. Технологія, над якою працювали у межах платформи Brave1, автоматизує 95% процесу "полювання" на "Шахедів". Пристрій використовує ШІ: оператор підводить безпілотник до російського БпЛА, вказує ціль, а потім перехоплювач фіксує об'єкт і самостійно проходить останню сотню метрів до влучання.

На відео, опублікованому міністром, вказані деякі дані про спецоперацію з полювання на "Шахед" РФ. Зокрема, помітно, що російський БпЛА рухається на швидкості 93 км/год над невказаною територією, перехоплювач рухався на швидкості від 170 до 192 км/год і при цьому перебував на відстані 200-700 м від цілі.

Відео дня

Федоров написав, що перші випробування автономного дрона-перехоплювача відбулось у Харківській області. На першому кроці працює оператор: кадри з місця подій показали, як БпЛА запускається з катапульти. Другий крок — оператор за допомогою спеціального софту бачить на моніторі російський дрон та показує перехоплювачу ціль. Далі — третій крок, на якому відбувається автоматична робота.

"Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", — написав Федоров.

Міністр також зауважив, що шлях від прототипу до бойового використання розробник пройшов менш ніж за рік. Наголошується, що автономність — це "один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО", яка допоможе оперативніше реагувати на масовані повітряні атаки РФ.

Збиття Шахедів РФ — деталі

Федоров не вказав, про яку саме модель автономного дрона-перехоплювача ідеться. Візуально, за технічними та конструктивними характеристиками пристрій схожий на БпЛА "Чаклун": у травні 2026 року медіа розповіли, що дрон став креативним та може розганятись до 320 км/год (попередня версія — до 13-150 км/год).

Збиття Шахедів РФ — реактивний дрон-перехоплювач "Чаклун" на виставці SAHA 2026 Фото: Army Recognition

Зазначимо, Фокус писав про інші дрони-перехоплювачі для збиття "Шахедів" РФ. У квітні медіа розповіли про новий японсько-український дрон Terra A1, який почали випробовувати на лінії фронту. Тим часом українські розробники заявили про можливість дистанційного керування перехоплювачами на відстані 2 тис. км.

Нагадуємо, раніше Федоров повідомляв про інші автономні системи ППО, які розгортаються в Україні. Серед іншого, на Харківщині запрацювали турелі Skу Sentinel з ШІ.