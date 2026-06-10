Ночью россияне атаковали Запорожье, Одессу и Харьков: что известно о последствиях (фото, видео)

В ночь на 10 июня россияне запустили по украинским городам ударные дроны-камикадзе, в результате чего известно о разрушениях и пострадавших. Под вражеским ударом оказались Запорожье, Одесса и Харьков.

В Харькове зафиксировано не менее 18 ударов по различным локациям города. В Одессе вражеские дроны попали по двум жилым домам. Фокус собрал все, что известно о последствиях ночной атаки россиян.

Атака на Одессу

Враг запустил ударные дроны на Одессу после полуночи. Впоследствии председатель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе зафиксированы попадания в два жилых дома.

"К счастью, обошлось без пострадавших", — информировал чиновник.

В Одесской ГОА через некоторое время рассказали подробности атаки на город. По данным ведомства, оба атакованные россиянами дома расположены в Приморском районе, они получили повреждения в результате обстрела.

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В одном из зданий полностью сгорела квартира на 5 этаже. Оперативным службам удалось быстро ликвидировать возгорание.

Также около 04:00 часов стало известно об одном раненом человеке в Одессе. Речь идет о 46-летней женщине, которую госпитализировали и которой медики оказывают необходимую помощь.

Еще по одному адресу в Одессе 11 этаже зафиксировано повреждение имущество жильцов, остекление и фасад дома.

Атака на Харьков

Около 04:00 часов россияне запустили "Шахеды" по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании реактивных дронов в Холодногорском районе города, там поднялись пожары.

Через несколько минут попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.

"Из-за обстрела Холодногорского района есть пострадавшие — их количество и состояние уточняются", — отметил мэр.

По состоянию на 06:00 часов стало известно, что в результате ударов по Харькову по меньшей мере 5 человек пострадали. У некоторых из них острая реакция на стресс.

Под утро враг массированно атаковал Харьков "Шахедами" Фото: Олег Синегубов / Telegram

Всего, по данным Ситуационного центра, в Харькове зафиксировано не менее 18 ударов. Наибольшее количество БпЛА — 17 единиц — враг запустил по Холодногорскому району города.

Атака на Запорожье

Около 04:00 часов взрывы прогремели в Запорожье и области, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

По данным ОВА, в результате атаки пострадал частный жилой дом. На месте удара произошло возгорание.

Последствия атаки на Запорожье 10 июня Фото: Иван Федоров

Впоследствии стало известно, что 59-летняя женщина получила ранения из-за атаки россиян по Запорожью. Всего в результате ночного обстрела повреждения получили 4 частных дома в Запорожье: взрывной волной выбиты окна и повреждены кровли.

Напомним, накануне россияне массированно атаковали Харьков дронами и Чугуев ракетами: в результате атаки известно о раненых и погибших.

Также ранее россияне атаковали пищевое предприятие в Киевской области, которое изготавливало продукты для детей.