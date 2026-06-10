Уночі росіяни атакували Запоріжжя, Одесу та Харків: що відомо про наслідки (фото, відео)

У ніч на 10 червня росіяни запустили по українських містах ударні дрони-камікадзе, внаслідок чого відомо про руйнування та постраждалих. Під ворожим ударом опинилися Запоріжжя, Одеса та Харків.

У Харкові зафіксовано щонайменше 18 ударів по різних локаціях міста. В Одесі натомість ворожі дрони поцілили по двох житлових будинках. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки нічної атаки росіян.

Атака на Одесу

Ворог запустив ударні дрони на Одесу після опівночі. Згодом голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у місті зафіксовані влучання у два житлові будинки.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", — інформував посадовець.

В Одеській МВА через деякий час розповіли подробиці атаки на місто. За даними відомства, обидва атаковані росіянами будинки розташовані у Приморському районі, вони зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу.

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В одній із будівель вщент згоріла квартира на 5 поверсі. Оперативним службам вдалося швидко ліквідувати займання.

Також близько 04:00 години стало відомо про одну поранену людину в Одесі. Йдеться про 46-річну жінку, яку госпіталізували і якій медики надають необхідну допомогу.

Ще за однією адресою в Одесі 11 поверсі зафіксовано пошкодження майно мешканців, скління та фасад будинку.

Атака на Харків

Близько 04:00 години росіяни запустили "Шахеди" по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання реактивних дронів у Холодногірському районі міста, там здійнялися пожежі.

Через кілька хвилин влучання сталося у Шевченківському районі Харкова.

"Через обстріл Холодногірського району є постраждалі — їхня кількість та стан уточнюються", — зазначив мер.

Станом на 06:00 годину стало відомо, що внаслідок ударів по Харкову щонайменше 5 людей постраждали. У деяких з них гостра реакція на стрес.

Під ранок ворог масовано атакував Харків "Шахедами" Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Загалом, за даними Ситуаційного центру, у Харкові зафіксовано щонайменше 18 ударів. Найбільшу кількість БпЛА — 17 одиниць — ворог запустив по Холодногірському району міста.

Атака на Запоріжжя

Близько 04:00 години вибухи прогриміли у Запоріжжі та області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

За даними ОВА, внаслідок атаки постраждав приватний житловий будинок. На місці удару сталося займання.

Наслідки атаки на Запоріжжя 10 червня Фото: Іван Федоров

Згодом стало відомо, що 59-річна жінка дістала поранень через атаку росіян по Запоріжжю. Загалом внаслідок нічного обстрілу пошкоджень зазнали 4 приватні оселі у Запоріжжі: вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Нагадаємо, напередодні росіяни масовано атакували Харків дронами і Чугуїв ракетами: внаслідок атаки відомо про поранених і загиблих.

Також раніше росіяни атакували харчове підприємство у Київській області, яке виготовляло продукти для дітей.