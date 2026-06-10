Бить по противнику на расстоянии 2000 км: как Сырский хочет развить ВСУ до 2030 года

Украина планирует модернизировать ракетные войска и артиллерию, увеличить долю вооружения собственного производства и создать систему дальнобойного поражения, способную поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Для этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии до 2030 года.

В публикации на своей странице в Facebook он пояснил, что документ определяет, как будет развиваться один из ключевых родов войск в ближайшие годы. И в частности, во время его разработки командование учло, как опыт полномасштабной войны, так и изменения, которые происходят на современном поле боя.

"Ведя тяжелую войну сегодня, мы одновременно должны формировать войско будущего. Развитие возможностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения", — отметил чиновник.

Главнокомандующий подчеркнул, что несмотря на стремительное развитие беспилотников и других новейших средств поражения артиллерия не потеряла своего значения. По его словам, украинские артиллеристы ежедневно выполняют тысячи боевых задач, и наносят российским войскам ощутимые потери.

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Какие проблемы ракетных войск и артиллерии выявила война

И все же война показала и ряд проблем, требующих решения, среди них:

зависимость от поставок оружия и боеприпасов от партнеров;

сложная логистика из-за большого количества различных артиллерийских систем;

недостаток средств артиллерийской разведки;

ограниченные возможности отдельных видов вооружения по дальности поражения.

Отказ от советских систем: как планируют модернизировать артиллерию

Чтобы решить вышеуказанные проблемы, одним из главных направлений концепции станет обновление артиллерийского парка.

"Концепция развития ракетных войск и артиллерии учитывает все эти факторы, а также боевой опыт, прогнозируемые тенденции развития вооружения и возможные изменения в способах его применения", — говорит Сырский.

В целом, в ВСУ планируют постепенно отказываться от устаревших систем советских калибров, которые уже не подлежат ремонту или модернизации. Зато основу вооружения должны составлять современные украинские разработки. При этом в войсках останутся и самые эффективные артиллерийские системы иностранного производства.

Также особое внимание уделят развитию артиллерийской разведки. В частности, Сырский пояснил, что скорость получения и передачи данных сегодня непосредственно влияет на результативность работы артиллерии, поэтому создание современной системы разведки — одна из приоритетных задач.

Серийное производство ракет и новые дальнобойные возможности Украины

Еще одним ключевым направлением станет развитие ракетного вооружения. Здесь уже концепция предусматривает завершение разработки и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотниками они должны сформировать единую систему дальнобойного огневого воздействия.

По словам Сырского, в перспективе это позволит наносить удары по целям на оперативно-стратегической и стратегической глубине противника на расстоянии до 2000 километров.

"Артиллерия была, есть и будет оставаться одним из ключевых факторов успеха на поле боя. Ее роль и значение трудно переоценить. При любых погодных условиях и независимо от характера местности она будет продолжать эффективно уничтожать противника и оставаться одним из главных факторов сдерживания вооруженной агрессии против Украины", — говорит главнокомандующий.

Напомним, что Украина, по данным The Telegraph, предупредила Россию о готовности применить баллистические ракеты в случае отказа Кремля согласиться на завершение войны за текущей линией фронта.

Также Фокус писал, что ВСУ в мае 2026 года освободили и зачистили от российских подразделений больше территории, чем армия РФ смогла захватить за тот же период.