Бити по противнику на відстані 2000 км: як Сирський хоче розвинути ЗСУ до 2030 року

Україна планує модернізувати ракетні війська та артилерію, збільшити частку озброєння власного виробництва і створити систему далекобійного ураження, здатну вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Для цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року.

У публікації на своїй сторінці у Facebook він пояснив, що документ визначає, як розвиватиметься один із ключових родів військ у найближчі роки. І зокрема, під час його розробки командування врахувавало, як досвід повномасштабної війни, так і зміни, які відбуваються на сучасному полі бою.

"Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення", — зауважив посадовець.

Головнокомандувач наголосив, що попри стрімкий розвиток безпілотників та інших новітніх засобів ураження артилерія не втратила свого значення. За його словами, українські артилеристи щодня виконують тисячі бойових завдань, та завдають російським військам відчутних втрат.

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Які проблеми ракетних військ та артилерії виявила війна

Та все ж війна показала й низку проблем, які потребують вирішення, серед них:

залежність від постачання зброї та боєприпасів від партнерів;

складна логістика через велику кількість різних артилерійських систем;

нестача засобів артилерійської розвідки;

обмежені можливості окремих видів озброєння щодо дальності ураження.

Відмова від радянських систем: як планують модернізувати артилерію

Аби вирішити вище зазначені проблеми, одним із головних напрямків концепції стане оновлення артилерійського парку.

"Концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує всі ці фактори, а також бойовий досвід, прогнозовані тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування", — каже Сирський.

В цілому, у ЗСУ планують поступово відмовлятися від застарілих систем радянських калібрів, які вже не підлягають ремонту або модернізації. Натомість основу озброєння мають становити сучасні українські розробки. При цьому у військах залишаться й найефективніші артилерійські системи іноземного виробництва.

Також скрему увагу приділять розвитку артилерійської розвідки. Зокрема, Сирський пояснив, що швидкість отримання та передачі даних сьогодні безпосередньо впливає на результативність роботи артилерії, тому створення сучасної системи розвідки — одне із пріоритетних завдань.

Серійне виробництво ракет і нові далекобійні можливості України

Ще одним ключовим напрямком стане розвиток ракетного озброєння. Тут вже концепція передбачає завершення розробки та запуск серійного виробництва українських балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотниками вони мають сформувати єдину систему далекобійного вогневого впливу.

За словами Сирського, у перспективі це дозволить завдавати ударів по цілях на оперативно-стратегічній та стратегічній глибині противника на відстані до 2000 кілометрів.

"Артилерія була, є і залишатиметься одним із ключових чинників успіху на полі бою. Її роль і значення важко переоцінити. За будь-яких погодних умов і незалежно від характеру місцевості вона продовжуватиме ефективно знищувати противника та залишатиметься одним із головних факторів стримування збройної агресії проти України", — каже головнокомандувач.

Нагадаємо, що Україна, за даними The Telegraph, попередила Росію про готовність застосувати балістичні ракети у разі відмови Кремля погодитися на завершення війни за поточною лінією фронту.

Також Фокус писав, що ЗСУ у травні 2026 року звільнили та зачистили від російських підрозділів більше території, ніж армія РФ змогла захопити за той самий період.