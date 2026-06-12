Унитазы без сидений: врач из "Волков да Винчи" пожаловалась на условия для бойцов в больнице (фото)

Командир медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова сообщила о ненадлежащих условиях в больнице, где проходят лечение раненые бойцы Вооруженных сил Украины. Выяснилось, что военнослужащих отправляют в туалет в соседние отделения, если им не нравятся условия на месте.

Сообщение с жалобой на больницу появилось 11 июня в аккаунте Михайловой в социальной сети Threads. Врач написала, что поинтересовалась у раненого сослуживца условиями в Верхнеднепровской центральной городской больнице (ЦГБ). Военный пожаловался, что в туалете отделения, где он находится, медперсонал снял сиденье с унитаза. Причина такого решения — якобы военные их ломают. Под постом врача появились десятки комментариев от украинцев: одни защищали медучреждение, другие говорили о неуважении к раненым бойцам.

Михайлова опубликовала фрагмент переписки со своим коллегой. В посте — фотография, сделанная в туалете. Видно, что с унитаза действительно сняли сиденье, но оставили крышку. Кроме того, видно, что унитаз чистый, есть контейнер с моющим средством. Пол — обычная плитка, у стены — старые окрашенные трубы (канализация и водопровод).

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Тем временем боец поделился содержанием разговоров с медперсоналом. Работницы отделения объяснили, что снимают сиденья, потому что "их ломают", и посоветовали обратиться в соседнее отделение. Военный объяснил, что не считает такую реакцию "нормальным ответом", на что Михаил критически-саркастично написала "харашо как".

Скандал с больницей — пост Алины Михайловой, 11 июня Фото: Скриншот

Скандал с больницей — подробности

Под постом Михайловой появился ряд комментариев. Наибольший резонанс вызвал пост о помощи волонтеров, которые обеспечивают все потребности войск. Другой популярный комментарий касался высказываний о поведении военных в больницах и работе медперсонала. Автор поста отметила, что сиденья действительно ломаются, и тогда медсестры покупают их самостоятельно или собирают деньги по отделению. Также есть жалобы на низкую зарплату в размере 6-10 тыс. грн для медработников, которые на ночных дежурствах спасают "проблемных" военных. Еще одно мнение касалось вопросов гигиены: писали, что сиденья унитаза трудно содержать в чистоте, поэтому их снимают. В ответ люди отмечали, что в негосударственных больницах сиденья не снимают и соблюдают гигиену. Также отмечалось, что бойцам, несмотря ни на что, нужно создать все условия для восстановления.

Скандал с больницей — комментарии о медсестрах и раненых Скандал с больницей — комментарии о гигиене Скандал с больницей — комментарии об условиях в медицинских учреждениях

На странице Верхнеднепровской ЦМГ в Facebook не было никакой реакции на эту публикацию в сети. Об этом также не сообщалось на ресурсах Департамента здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации.

Отметим, что в июне разгорелся еще один скандал в больнице, но на этот раз речь шла о Киевской городской клинической больнице скорой помощи. Военный Сергей Гнездилов и волонтер Оксана Корчинская рассказали о возможных нарушениях при оказании помощи раненым, как сообщается в материале "Украинская правда. Жизнь". Стало известно о смерти бойца Сергея Кузнецова, о закупке лекарств на 30 тыс. грн вопреки государственным гарантиям и о некачественном уходе медперсонала.

Между тем весной 2025 года журнал "Фокус" писал о скандале в больнице в Виннице, когда у семьи ветерана потребовали принести лекарства на сумму 80 тыс. грн. На этот инцидент отреагировали местные власти: руководителя больницы отстранили от должности.

Напоминаем, что в январе 2026 года разгорелся скандал с колядниками в больнице: в сети не могли прийти к единому мнению, разрешать ли посторонним людям входить в медицинские учреждения.