Унітази без сидінь: медикиня "Вовків да Вінчі" поскаржилася на умови для бійців у лікарні (фото)

Командирка медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова повідомила про неналежні умови в лікарні, в якій лікуються поранені бійці Збройних сил України. З'ясувалось, що військовослужбовців відправляють у вбиральню в сусідні відділення, якщо їм не подобаються умови на місці.

Допис зі скаргою на лікарню з'явися 11 червня в акаунті Михайлової в соцмережі Threads. Медикиня написала, що поцікавилась у пораненого побратима умовами у Верхньодніпровській центральній міській лікарні (ЦМЛ). Військовий поскаржився, що у вбиральні відділення, де він перебуває, медперсонал зняв стульчак (сидіння) з унітаза. Причина такого рішення — начебто військові їх ламають. Під дописом медикині з'явились десятки коментарів від українців: одні захищали медзаклад, інші говорили про неповагу до поранених захисників.

Михайлова опублікувала фрагмент листування з побратимом. У дописі — фотографія, зроблена у вбиральні. Бачимо, що з унітаза справді зняли сидіння, але залишили кришку. Крім того, помітно, що унітаз чистий, є контейнер з миючим засобом. Підлога — звичайні кахлі, під стіною — старі пофарбовані труби (каналізація та водогін).

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Тим часом боєць поділився змістом розмов з медперсоналом. Працівниці відділення пояснили, що знімають стульчаки, тому що "їх ламають", і порадила піти в сусіднє відділення. Військовий пояснив, що не вважає таку реакцію "нормальною відповіддю", на що Михайло критично-саркастично написала "харашо як".

Скандал з лікарнею — допис Аліни Михайлової, 11 червня Фото: Скриншот

Скандал з лікарнею — деталі

Під дописом Михайлової з'явилась низка коментарів. Найбільше реакцій набрав допис про допомогу волонтерів, які закривають усі потреби війська. Інший популярний коментар стосувався тез про поведінку військових в лікарнях та роботу медперсоналу. Авторка допису зауважила, що сидіння справді ламаються і тоді медсестри купують їх самостійно або збирають гроші по відділенню. Також є скарги на низьку зарплату на рівні 6-10 тис. грн у медпрацівників, які на нічних чергуваннях рятують "проблемних" військових. Ще одна думка стосувалась питань гігієни: писали, що сидіння унітаза важко тримати в чистоті, тому їх знімають. У відповідь люди зауважували, що у недержавних лікарнях не знімають сидінь і дотримуються гігієни. Також наголошувалось що бійцям, попри все, потрібно створити усі умови для відновлення.

Скандал з лікарнею — коментарі про медсестер та поранених Скандал з лікарнею — коментарі про гігієну Скандал з лікарнею — коментарі про умови у медзакладах

На сторінці Facebook Верхньодніпровської ЦМД не було реакції на публікацію у мережі. Про це тако не писали на ресурсах Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Зауважмо, у червні розгорівся ще один скандал у лікарні, але цього разу ішлося про Київську міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Військовий Сергій Гнєзділов та волонтерка Оксана Корчинська розповіли про можливі порушення під час надання допомоги пораненим, розповіли у матеріалі "Українська правда. Життя". Стало відомо про смерть бійця Сергія Кузнєцова, про закупівлю ліків на 30 тис. грн попри державні гарантії та про не якісний догляд медперсоналу.

Тим часом весною 2025 року Фокус писав про скандал у лікарні у Вінниці, коли з родини ветерана вимагали принести ліки на 80 тис. грн. На подію відреагувала місцева влада: керівника лікарні відсторонили.

Нагадуємо, у січні 2026 року розгорівся скандал з колядниками у лікарні: у мережі не могли визначитись, дозволяти чи ні заходити у медзаклади стороннім людям.