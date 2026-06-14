Сразу после беседы с Зеленским: Трамп и Путин провели длительный телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и лидер РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился почти час. В Кремле сообщили подробности переговоров между сторонами, а Белый дом пока не подтвердил факт разговора.

По словам советника главы Кремля Юрия Ушакова, стороны обсудили двусторонние отношения, военные действия против Ирана и российско-украинскую войну. Об этом он рассказал в комментарии для российских пропагандистских СМИ.

Ушаков сообщил, что Трамп в разговоре с Путиным выступил за прекращение боевых действий между Украиной и РФ, а также якобы выразил "готовность оказать влияние на Киев и европейских партнеров". По словам советника российского диктатора, Путин заявил главе США, что никакие попытки Киева "нанести удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя".

В Кремле также повторили тезис о встрече лидеров Украины и РФ. Ушаков отметил, что в разговоре с Трампом лидер России заявил, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву. Также Путин в разговоре с главой Белого дома заявил, что Зеленскому якобы "не стоит забывать о трагедии Холокоста".

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По словам советника главы РФ, Трамп и Путин согласовали визит Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву для проведения двусторонних переговоров. Также стороны подтвердили факт того, что договоренность между США и Ираном уже существует и может быть обнародована в ближайшее время.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что в РФ требуют от Путина представить план завершения войны. Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Мархаев жестко раскритиковал "неэффективное руководство", ведь, по его мнению, Россия оказалась на грани "социального взрыва".

Впоследствии стало известно о телефонном разговоре Трампа с Зеленским. Он длился не менее получаса, и политики успели обсудить ряд важных вопросов.