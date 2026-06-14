Одразу після діалогу з Зеленським: Трамп і Путін провели тривалу телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп і лідер РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, яка тривала майже годину. В Кремлі повідомили деталі перемовин між сторонами, а Білий Дім поки не підтвердив факту діалогу.

За словами радника очільника Кремля Юрія Ушакова, сторони обговорили двосторонні відносини, бойові дії проти Ірану та російсько-українську війну. Про це він розповів у коментарі для російських пропагандистських ЗМІ.

Ушаков повідомив, що Трамп у розмові з Путіним виступив за припинення бойових дій між Україною та РФ, а також начебто виявив "готовність вплинути на Київ і європейських партнерів". За словами радника російського диктатора, Путін заявив главі США, що ніякі спроби Києва "завдати ударів по мирній інфраструктурі в РФ не змінять ситуацію на полі бою".

У Кремлі також повторили тезу про зустріч між лідерами України та РФ. Ушаков відзначив, що в розмові з Трампом лідер Росії заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, якщо той приїде до Москви. Також Путін у розмові з очільником Білого Дому заявив, що Зеленському нібито "не варто забувати про трагедію Голокосту".

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За словами радника глави РФ, Трамп і Путін погодили приїзд Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви щодо двосторонніх перемовин. Також сторони підтвердили факт того, що домовленість США і Ірану вже існує та може бути оприлюднена найближчим часом.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в РФ вимагають від Путіна представити план закінчення війни. Депутат Державної думи РФ В'ячеслав Мархаєв жорстко розкритикував "неефективне керівництво", адже, на його думку, Росія опинилася на межі "соціального вибуху".

Згодом стало відомо про телефонну розмову Трампа з Зеленським. Вона протривала щонайменше з пів години, а політики встигли обговорити низку важливих питань.