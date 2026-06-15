Воздушная тревога почти по всей стране: россияне массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахедами"

Ночью россияне запустили по Украине крылатые ракеты Х-101 с борта самолетов стратегической авиации, продолжая атаковать города ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".

В ряде восточных, западных, южных и северных областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Фокус собрал всю известную информацию о ночной атаке россиян.

Около 02:50 было зафиксировано вторжение крылатых ракет в воздушное пространство Украины. Военно-воздушные силы и мониторинговые каналы предупредили о появлении первых групп ракет в Сумской области.

Крылатые ракеты направлялись в Полтавскую область, откуда развернулись в сторону Черкасской области. Оттуда вражеские ракеты направились в Киевскую область.

Воздушные силы зафиксировали, что ракеты взяли курс на столицу. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что на подступах к Киеву зафиксирована новая волна ударных беспилотников и крылатых ракет, и призвал жителей не покидать укрытий.

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Вскоре в Киеве раздались мощные взрывы. Параллельно, по данным мониторинговых каналов, столицу атаковали более 30 "шахидов".

Тимур Ткаченко сообщил, что россияне целенаправленно обстреливают жилые дома в столице. Зафиксированы повреждения жилой застройки в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах. На местах возникли пожары.

Напомним, что перед этим россияне массированно атаковали Киев "Шахедами", баллистическими ракетами и "Цирконами".

Кроме того, в столице загорелась Киево-Печерская лавра в результате атаки российских войск.