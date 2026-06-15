Повітряна тривога майже по всій країні: росіяни масовано атакували Україну крилатими ракетами і "Шахедами"

Уночі росіяни запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з бортів стратегічної авіації, продовжуючи атакувати міста ударними дронами-камікадзе типу "Шахед".

Повітряну тривогу через ракетну небезпеку було оголошено у низці східних, західних, південних та північних областей. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку росіян.

Близько 02:50 години було зафіксовано входження крилатих ракет у повітряний простір України. Повітряні сили та моніторингові канали попередили про перші групи ракет на Сумщині.

Крилаті ракети рухалися на Полтавщину, звідки повернули на Черкаську область. Звідти ворожі цілі рухалися на Київщину.

Повітряні сили зафіксували, що ракети взяли курс у напрямку столиці. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що на підступах до Києва зафіксована нова хвиля ударних безпілотників та крилатих ракет, і закликав мешканців не покидати укриттів.

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Невдовзі у Києві пролунали потужні вибухи. Паралельно, за даними моніторингових каналів, столицю атакували понад 30 "Шахедів".

Тимур Ткаченко повідомив, що росіяни прицільно б'ють по житлових будинках у столиці. Зафіксовано пошкодження житлової забудови у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах. На місцях здійнялися пожежі.

Нагадаємо, перед цим росіяни масовано атакували Київ "Шахедами", балістичним ракетами та "Цирконами".

Також у столиці загорілася Києво-Печерська лавра внаслідок атаки росіян.