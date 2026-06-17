"Невидимо для человеческого глаза": Z-блогер заявил, что цели для дронов ВСУ "подсвечивают лазерами" из квартир

Российский Z-блогер под псевдонимом "Разработчик БПЛА" заявил, что украинские дроны якобы наводятся на цели с помощью "инфракрасных лазеров", которые устанавливаются в арендованных квартирах, на крышах и чердаках в российских городах.

Так он прокомментировал пост другого российского военного блогера Romanov Лайт.

По его словам, "подсветки" якобы фиксировали в Крыму, Чебоксарах и Рязани. Он утверждает, что такие лазеры не видны человеческому глазу, но их могут улавливать камеры, а дроны якобы ориентируются на эти сигналы даже в полной темноте.

Блогер описал схему, по которой лазеры якобы устанавливают в квартирах, арендованных по поддельным документам. По его словам, оборудование монтируется на фотоштативе, а управление осуществляется дистанционно через Wi-Fi-реле. Он также заявил, что к прибытию правоохранителей людей на месте уже нет.

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Канал Z-блогера под псевдонимом "Разработчик БПЛА" Фото: Скриншот

Этот пост стал ответом на публикацию Z-блогера Romanov Лайт, который ранее заявил о наличии "предателей" в российских военных структурах. Он утверждал, что отдельные военнослужащие якобы передавали противнику координаты командных пунктов и наблюдательных постов, из-за чего по ним наносились удары.

Кроме того, Романов Лайт заявил о расхождениях между реальной ситуацией на линии фронта и отчетами командования. По его словам, в ходе одной из проверок было выявлено несоответствие данных о контроле над территорией на глубину до 17 километров.

Напомним, что в июне Силы обороны Украины активизировали ракетные и беспилотные удары по военным и стратегическим объектам на территории России. В частности, 9 июня ракеты поразили предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, где производят антенны для дронов "Шахед" и ракетных комплексов "Искандер". По данным OSINT-исследователей, было запущено не менее пяти ракет, две из которых достигли цели.

Также продолжаются регулярные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вблизи украинской границы. 16 июня под удар вновь попал НПЗ в Краснодарском крае. Кроме того, был поражён нефтеперерабатывающий завод в Капотне под Москвой, после чего компания "Татнефть" начала вводить ограничения на продажу топлива.

Ранее, 16 июня, в сети появились кадры с заправок в Московской области, демонстрирующие последствия атак украинских беспилотников для топливного рынка РФ.