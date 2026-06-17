"Не видно людському оку": Z-блогер заявив, що цілі для дронів ЗСУ "підсвічують лазерами" з квартир

Російський Z-блогер під псевдонімом "Разработчик БПЛА" заявив, що українські дрони нібито отримують наведення на цілі за допомогою "інфрачервоних лазерів", які встановлюють у орендованих квартирах, на дахах і горищах у російських містах.

Так він прокоментував допис іншого російського військового блогера Romanov Лайт.

За його словами, "підсвітки" нібито фіксували в Криму, Чебоксарах і Рязані. Він стверджує, що такі лазери не видно людському оку, але їх можуть бачити камери, а дрони нібито орієнтуються на ці сигнали навіть у повній темряві.

Блогер описав схему, за якою лазери нібито встановлюють у квартирах, орендованих за підробленими документами. За його словами, обладнання монтують на фотоштативі, а керування здійснюється дистанційно через Wi-Fi-реле. Він також заявив, що до прибуття правоохоронців людей на місці вже немає.

Канал Z-блогера під псевдонімом "Разработчик БПЛА" Фото: Скриншот

Допис став відповіддю на публікацію Z-блогера Romanov Лайт, який раніше заявив про наявність "зрадників" у російських військових структурах. Він стверджував, що окремі військовослужбовці нібито передавали противнику координати командних пунктів і спостережних постів, через що по них завдавалися удари.

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Також Romanov Лайт заявив про розбіжності між реальною ситуацією на лінії фронту та звітами командування. За його словами, під час однієї з перевірок було виявлено невідповідність даних про контроль території на глибину до 17 кілометрів.

Нагадаємо, що в червні Сили оборони України активізували удари ракетами та безпілотниками по військових і стратегічних об’єктах на території Росії. Зокрема, 9 червня ракети вразили підприємство "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, де виробляють антени для дронів "Шахед" і ракетних комплексів "Іскандер". За даними OSINT-дослідників, було запущено щонайменше п’ять ракет, дві з яких досягли цілі.

Також тривають регулярні атаки на російські нафтопереробні заводи поблизу українського кордону. 16 червня під удар знову потрапив НПЗ у Краснодарському краї. Крім того, було уражено нафтопереробний завод у Капотні під Москвою, після чого компанія "Татнефть" почала вводити обмеження на продаж пального.

Раніше, 16 червня, у мережі з’явилися кадри із заправок у Московській області, які демонстрували наслідки атак українських безпілотників для паливного ринку РФ.