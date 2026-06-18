Взрывы в Киеве в ночь на 18 июня: что известно об ударе баллистикой по столице

В ночь на 18 июня Киев подвергся очередной атаке российской армии: на город летела баллистика.

О том, что столица Украины находится под ударом баллистических ракет, в 01:26 сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В целом же на протяжении ночи воздушная тревога объявлялась несколько раз.

О последствиях ударов власти на данный момент не сообщают, однако очевидцы пишут, что было слышно несколько взрывов.

Позже в пабликах появилась информация о том, что на город летело от двух до четырех ракет "Искандер", а также сообщалось, что враг запустил по столице "Бандероли". Эти ракеты в последнее время россияне стали использовать чаще.

После обстрела баллистикой в Киеве снова звучала воздушная тревога из-за беспилотников, в том числе ударных, которые летели на только на столицу, но и на область.

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Удары по Полтаве

Неспокойно этой ночью было и в Полтаве, где около 01:26 прогремели сразу несколько взрывов, а затем после трех часов ночи город и район оказались под атакой беспилтников.

Как сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, в Полтавском районе были прилеты по промышленному и частному предприятиям. Повреждены технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы. Ее госпитализировали.

Также вражеские БпЛА попали в частный дом и объект энергетической инфраструктуры, из-за чего в городе начались отключения света.

В Миргородском районе в результате падения дронов повреждены складские помещения, однако обошлось без пострадавших.

В 09:41 мониторинговые каналы предупредили о нескольких баллистических ракетах на Полтаву.

Атаки на Сумы

В Сумах в 00:43 сообщили о взрыве, который прогремел после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. Кроме того, город находился под атакой "Шахедов" и "Молний".

Один из ударов пришелся по жилой 9-этажке: дрон попал в средний подъезд. Более 30 квартир остались без окон. Никто из людей не пострадал.

Спасатели демонтировали аварийные конструкции и помогли женщине, которая находилась в закрытой квартире.

В Сумах беспилотник попал в многоэтажку Фото: ГСЧС

Мэр Сум Артем Кобзар сообщил, что в результате удара по Ковпаковскому району города накануне поздно вечером погиб мужчина. Его тело обнаружили на территории частного домовладения.

Враг также ударил по АЗС.

По информации Воздушных сил Украины, с 18:00 17 июня и на протяжении ночи ВС РФ запустили по Украине семь баллистических ракет Искандер-М/С-400 из Воронежской, Брянской и Курской областей, а также 239 ударных дронов разных типов.

Противовоздушная оборона по состоянию на 08:00 сбила и подавила 216 целей: четыре баллистические ракеты и 212 БпЛА.

Фото: ВСУ

"Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется", — говорится в сообщении.

По состоянию на 9:30 атака продолжалась, и в воздушном пространстве Украины есть российские беспилотники.

Напомним, в Fire Point заявили о создании собственной ракеты, которая может сбивать российскую баллистику.

Также сообщалось, что украинские дроны атаковали Москву.