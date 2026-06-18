Вибухи в Києві в ніч на 18 червня: що відомо про обстріл столиці балістичними ракетами

У ніч на 18 червня Київ зазнав чергового нападу російської армії: на місто летіли балістичні ракети.

Про те, що столиця України зазнає удару балістичних ракет, о 01:26 повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Загалом же протягом ночі повітряну тривогу оголошували кілька разів.

Про наслідки ударів влада наразі не повідомляє, проте очевидці пишуть, що було чутно кілька вибухів.

Пізніше у публічних групах з’явилася інформація про те, що на місто летіло від двох до чотирьох ракет "Іскандер", а також повідомлялося, що ворог запустив по столиці ракети "Бандеролі". Останнім часом росіяни почали частіше застосовувати ці ракети.

Після обстрілу з балістичної зброї у Києві знову пролунала повітряна тривога через безпілотники, зокрема ударні, які летіли не лише на столицю, а й на область.

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Удари по Полтаві

Цієї ночі було неспокійно й у Полтаві, де близько 01:26 пролунало одразу кілька вибухів, а потім, після третьої години ночі, місто та район опинилися під атакою безпілотників.

Як повідомив голова Полтавської ОДА Віталій Дяківнич, у Полтавському районі відбулися обстріли промислових та приватних підприємств. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина отримала травми. Її госпіталізували.

Також ворожі БпЛА влучили у приватний будинок та об’єкт енергетичної інфраструктури, через що у місті почалися відключення електроенергії.

У Миргородському районі внаслідок падіння дронів пошкоджено складські приміщення, проте обійшлося без постраждалих.

О 09:41 моніторингові канали попередили про кілька балістичних ракет, спрямованих на Полтаву.

Атаки на Суми

У Сумах о 00:43 повідомили про вибух, який пролунав після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістичних ракет. Крім того, місто зазнало атаки ракет "Шахед" і "Молнія".

Один із ударів припав на житловий 9-поверховий будинок: дрон влучив у середній під’їзд. Понад 30 квартир залишилися без вікон. Ніхто з мешканців не постраждав.

Рятувальники демонтували аварійні конструкції та надали допомогу жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі.

У Сумах безпілотник врізався у багатоповерхівку Фото: ДСНС

Мер Сум Артем Кобзар повідомив, що внаслідок удару по Ковпаківському району міста напередодні пізно ввечері загинув чоловік. Його тіло виявили на території приватного домоволодіння.

Ворог також завдав удару по АЗС.

За інформацією Повітряних сил України, з 18:00 17 червня та протягом ночі ЗС РФ запустили по Україні сім балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" з Воронезької, Брянської та Курської областей, а також 239 ударних дронів різних типів.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та нейтралізувала 216 цілей: чотири балістичні ракети та 212 БпЛА.

Фото: ВСУ

"Зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних БпЛА у 9 місцях, а також падіння уламків у 7 місцях. Інформація щодо ще однієї балістичної ракети уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Станом на 09:30 атака тривала, і в повітряному просторі України перебувають російські безпілотники.

Нагадаємо, у Fire Point заявили про створення власної ракети, яка здатна збивати російські балістичні ракети.

Також повідомлялося, що українські дрони атакували Москву.