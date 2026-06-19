"Обманули и бросили": как военные отреагировали на реформу в армии Федорова и Минобороны, — УП

Украинские военнослужащие видят ряд проблем в реформе армии, предложенной Министерством обороны Украины, говорится в материале СМИ "Украинская правда". Среди прочего, реформа не облегчает ситуацию бойцам, воюющим с 2014 года, поскольку они окажутся в таких же условиях, как и те, кто пришел в армию значительно позже. Кроме того, не решен вопрос с демобилизацией, а вместо этого предлагается термин "увольнение из армии". Как военные оценивают нововведения Минобороны, которые уже начали внедрять в армии?

Журналисты собрали отзывы около 30 военнослужащих, сообщило СМИ. Часть бойцов высказалась лично, часть — поделилась впечатлениями на страницах социальных сетей. В материале отмечается, что реформа Минобороны вызвала преимущественно критическую реакцию. Среди прочего, считается, что нововведения нацелены не столько на действующих бойцов, сколько на привлечение новобранцев.

Статья об отношении военных к реформе в армии появилась 19 июня, через четыре дня после официальной презентации изменений на брифинге Минобороны.

Реформы в армии — подробности

СМИ выделило пять основных пунктов, которые вызвали вопросы у ВСУ.

Сроки службы. Военные поняли, что о демобилизации речи не идет и что им предстоит либо подписать новый контракт на 6–24 месяца, либо оставаться в статусе мобилизованных и служить до окончания войны. Собеседники СМИ отреагировали на идею новых контрактов словами о том, что их "обманули и бросили как лохов" и что им непонятно, почему они прослужили 4,5 года, а теперь должны пробыть в армии ещё два. Некоторые говорили, что не видят смысла переходить на контракт. Кроме того, на самом деле речь идет не о демобилизации, которую так ждут в армии, а о "увольнении из армии", затем об отсрочке, которая зависит от срока службы в ВСУ, и далее — о возвращении, отметили собеседники СМИ. Увольнение из армии вне контракта. Военные не понимают механизма увольнения из армии вне заключенных контрактов, которое будет происходить по приказу президента. Эта процедура коснется бойцов, находящихся на фронте с 2014 года или с начала 2022 года. Бойцы говорили журналистам, что, вероятно, увольнять будут очень мало людей, например, по 1000 за раз, поэтому мало кто надеется, что до него дойдет очередь. Также до сих пор не ясно, кто получит статус "мобилизованных ранее": бойцы опасаются, что на это "уйдут годы". Преимущество гражданских лиц перед действующими военными. Бойцы считают, что основной аудиторией реформ являются гражданские лица, которых хотят привлечь в армию, и это стало "причиной возмущения". Выделяют две проблемы: первая — новобранцы получат лучшие условия, чем их предшественники, и вторая — гражданские до сих пор живут так, будто войн нет. Также военные не верят, что второй этап реформы, который коснется системы мобилизации, действительно привлечет новых людей на смену тем, кто, условно, 4–12 лет "сидит в окопе". Проблемы с действующими контрактами. Отдельная группа вопросов касается действующих контрактов на службу в ВСУ, которые в свое время подписали около 40% бойцов. Речь идет о стандартных контрактах, которые существовали ранее, или о "контрактах 18-25". Выяснилось, что Минобороны предлагает перейти на новые контракты, но люди не спешат, потому что не понимают, что к чему. Особенности начисления зарплат. Еще один вопрос касается повышения денежного довольствия, которое должно заинтересовать новобранцев. Военные рассказали "УП", что штурмовики и так получают высокие зарплаты, и это повышение не будет их дополнительно мотивировать. В то же время операторы БПЛА начнут получать меньше, а работники тыла — также относительно немного. Кроме того, журналисты пообщались с уклонистом: он объяснил, что его не мотивируют ни деньги, ни контракты, ни какие-либо другие нововведения.

Реформы в армии — изменения в контрактах и денежном обеспечении, Министерство обороны

СМИ пришли к выводу, что нововведения Минобороны и министра обороны Михаила Федорова действительно сопряжены с рядом проблем, вызвавших критическую реакцию военных. Также отмечается, что следующим этапом станет реформа системы мобилизации, которая может помочь — а может и нет — привлечь в армию ещё 2 млн военнообязанных украинцев.

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Отметим, что Фокус писал о реформах в армии, о которых рассказал представитель Минобороны Мстислав Баник на брифинге и лично Михаил Федоров в интервью ТСН. На брифинге ведомство рассказало об изменениях в денежном обеспечении, новых контактах и правилах получения отсрочки после увольнения из армии. Федоров, в свою очередь, рассказал о привлечении иностранцев, которые могут пополнить штурмовые подразделения.

Напоминаем, что министр обороны рассказал, какие реформы в армии касаются военнослужащих, самовольно покинувших строй (ушедших в СЗЧ).