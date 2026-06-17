В Украине появятся зарубежные рекрутинговые компании: они будут нанимать иностранцев для ВСУ (видео)

Частные зарубежные рекрутинговые компании получат возможность набирать иностранных рекрутов для службы в украинской армии, заявил министр обороны Михаил Федоров. Чиновник пояснил, что ранее в Украине создали частную противовоздушную оборону, а теперь создадут рынок рекрутинга иностранцев. Как будет функционировать новое направление в системе мобилизации?

Украина привлечет частные компании для поиска солдат на поле боя, заявил Федоров в интервью СМИ ТСН. Благодаря такому шагу начнет функционировать рынок рекрутинга — появится конкуренция, четкие правила игры, максимальная прозрачность, отметил чиновник.

Реформы в ВСУ — Федоров о наборе иностранцев, см. 1:16:19

Министр обороны упомянул об иностранных легионерах в составе ВСУ в контексте вопроса о рынке дронов, конкуренции и открытых тендерах, которые позволяют сэкономить бюджетные средства. Среди прочего, он рассказал об экономии в 20% благодаря тендеру на артиллерию и о конкурентных условиях при закупке лучших дипстрайков и других типов дронов. В этом контексте прозвучал тезис о том, что Минобороны не будет "искать врагов", не будет принимать решения в ручном режиме и не будет поддаваться давлению со стороны соцсетей. Вместо этого главным станет создание равных правил игры для всех участников рынка. Далее Федоров упомянул о рынке различных средств поражения, о "еБалах" для бойцов за проверенные отработки, о частной ПВО и затем — о рекрутинге иностранцев.

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"То есть мы открыли рынок частного сектора, а сейчас открываем рынок рекрутинга иностранцев. Появятся частные компании, которые будут привозить в Украину иностранцев для участия в боевых действиях. То есть мы всегда за то, чтобы устанавливать правила игры, создавать конкуренцию и обеспечивать максимальную прозрачность", — заявил министр обороны.

Федоров не пояснил, на каких условиях в Украину придут частные зарубежные рекрутинговые компании, на каких условиях будут нанимать иностранных рекрутов, будут ли их проверять и какое денежное вознаграждение они будут получать.

Реформы в ВСУ — как служат иностранцы

Ранее "Фокус" писал о ситуации с иностранцами, которых также затронет реформа в ВСУ, анонсированная Федоровым. В частности, в конце осени 2025 года командиры Международного легиона сообщили СМИ о расформировании подразделений и переводе бойцов в другие части Сил обороны. Среди прочего, они уверяли, что легионеров отправили в штурмовые войска на самые тяжелые участки фронта. После этого появился комментарий командования о том, что легионеры могут и дальше служить в украинской армии, но теперь они будут находиться в положении обычных бойцов в обычных подразделениях. Также отметили, что ранее их выделяли в отдельные легионы из-за особенностей первых дней вторжения РФ, а теперь в этом нет необходимости.

Отметим, что Фокус сообщил о других деталях реформы ВСУ, которые обнародовал Федоров в интервью ТСН. Среди прочего речь шла о возможности демобилизации для бойцов, служащих с 2014 по 2022 год и позже. Министр пояснил, что таких бойцов уволят со службы по указу президента.

Напоминаем, что реформа в ВСУ также коснется бойцов, самовольно покинувших часть (ушедших в СЗЧ): министр объявил сроки, по истечении которых начнут применять серьезные меры наказания. Между тем накануне, 16 июня, Минобороны представило основные положения реформы в ВСУ, касающиеся новых контрактов и нового денежного обеспечения.