В Україні з'являться закордонні рекрутингові компанії: найматимуть іноземних бійців для ЗСУ (відео)

Приватні закордонні рекрутингові компанії отримають можливість шукати іноземних рекрутів для служби в українській армії, сказав міністр оборони Михайло Федоров. Посадовець пояснив, що раніше в Україні створили приватну протиповітряну оборону, а тепер створять ринок рекрутингу іноземців. Як працюватиме новий напрямок у системі мобілізації?

Україна залучить приватні компанії для пошуку солдатів на поле бою, заявив Федоров в інтерв'ю медіа ТСН. Завдяки такому кроку почне функціонувати ринок рекрутингу — існуватиме конкуренція, чіткі правила гри, максимальна прозорість, зауважив посадовець.

Реформи в ЗСУ — Федоров про рекрутинг іноземців див. 1:16:19

Міністр оборони згадав про іноземних легіонерів у складі ЗСУ у контексті питання про ринок дронів, конкуренцію та відкриті тендери, які рятують бюджет. Серед іншого, він розповів про економію 20% завдяки тендеру на артилерію та про конкурентні умови при закупівлі кращих діпстрайків та інших типів дронів. У цьому контексті пролунала теза про те, що Міноборони не "шукатиме ворогів", не прийматиме рішення у ручному режимі та не піддаватиметься тиску соцмереж. Натомість головним стане створення рівних правил гри для усіх учасників ринку. Далі Федоров згадав про ринок різних засобів ураження, про єБали для бійців за верифіковані відпрацювання, про приватну ППО і тоді — про рекрутинг іноземців.

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"Тобто ми відкрили ринок приватного, зараз відкриваємо ринок рекрутингу іноземців. Будуть приватні компанії, які завозять в Україну іноземців для того, щоб воювати на полі бою. Тобто ми завжди за те, щоб створювати правила гри, робити конкуренцію, робити максимально все прозоро", — заявив міністр оборони.

Федоров не пояснив, на яких умовах в Україну зайдуть приватні закордонні рекрутингові компанії, на яких умовах найматимуть іноземних рекрутів, чи перевірятимуть їх, яке грошове забезпечення вони отримуватимуть.

Реформи в ЗСУ — як служать іноземці

Раніше Фокус писав про ситуацію з іноземцями, яких також зачепить реформа в ЗСУ, анонсована Федоровим. Зокрема, наприкінці осені 2025 року командири Інтернаціонального легіону повідомили медіа про розформування підрозділів та переведення бійців у інші частини Сил оборони. Серед іншого, запевняли, що легіонерів відправили у штурмові війська на найтяжчі ділянки фронту. Після цього з'явився коментар командування, що легіонери можуть і далі служити в українській армії, але тепер вони будуть у становищі звичайних бійців у звичайних підрозділах. Також зауважили, що раніше їх відділяли в окремі легіони через особливості перших днів вторгнення РФ, а тепер такої потреби немає.

Зазначимо, Фокус списав про інші деталі реформи в ЗСУ, які оприлюднив Федоров в інтерв'ю ТСН. Серед іншого, ішлося про можливість демобілізації для бійців, які служать з 2014 та 2022 роки та пізніше. Міністр пояснив, що таких бійців звільнять зі служби по указу президента.

Нагадуємо, реформа в ЗСУ також начепить бійців, які самовільно залишили частину (пішли у СЗЧ): міністр оголосив дедлайни, після яких почнуть серйозно карати. Тим часом напередодні, 16 червня, Міноборони презентували основне з реформи в ЗСУ щодо нових контрактів та нового грошового забезпечення.