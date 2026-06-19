"Розвели та кинули": як військові відреагували на реформу в армії Федорова та Міноборони, — УП

Українські військовослужбовці бачать низку проблем у реформі армії, яку запропонувало Міністерство оборони України, ідеться у матеріалі медіа "Українська правда". Серед іншого, реформа не полегшує ситуацію бійцям, які воюють з 2014 року, оскільки вони опиняться в таких де умовах, як ті, хто прийшов в армію значно пізніше. Крім того, не розв'язане питання з демобілізацією, а натомість пропонують термін "звільнення з армії". Як військові оцінюють новації Міноборони, які вже почали запроваджувати у військо?

Журналісти зібрали оцінки близько 30 військових, розповіло медіа. Частина бійців говорили особисто, частина — писали враження на сторінках соцмереж. У матеріалі зауважили, що реформа Міноборони викликала переважно критичну реакцію. Серед іншого, вважають, що новації націлені більше не на чинних бійців, а на залучення новобранців.

Матеріал про ставлення військових до реформи в армії з'явився 19 червня, через чотири дні після офіційної презентації змін на брифінгу Міноборони.

Реформи в армії — деталі

Медіа виділило п'ять основних пунктів, які викликали питання в ЗСУ.

Терміни служби. Військові побачили, що про демобілізацію не ідеться і вони повинні або підписати новий контакт на 6-24 місяці, або і далі бути у статусі мобілізованих і служити до закінчення війни. Співрозмовники медіа відреагували на ідею нових контрактів словами про те, що їх "розвели та кинули як лохів" і що їм не зрозуміло, чому вони прослужили 4,5 роки, а тепер мають пробути в армії ще два. Дехто говорив, що не побачив вигоди переходити на контакт. Крім того, насправді не ідеться про демобілізацію, яку так чекають у війську, а буде "звільнення з армії", потім відстрочка, яка залежить від часу в ЗСУ, і далі знов повернення, зауважили співрозмовники медіа. Звільнення з армії поза контрактом. Військові не розуміють механізму звільнення з армії поза укладеними контрактами, яке відбуватиметься за наказом президента. Ця процедура стосуватиметься бійців, які на фронті з 2014 року або з початку 2022. Бійці говорили журналістам, що, ймовірно, звільнятимуть дуже мало людей, наприклад, по 1000 за раз, тому мало хто сподівається, що до нього дійде черга. Також досі не ясно, хто отримає статус "мобілізовані раніше": бійці побоюються, що на це "підуть роки". Перевага цивільних над чинними військовими. Бійці вважають, що основною аудиторією реформ є цивільні, яких хочуть залучити в армію, і це стало "причиною обурення". Виділяють дві проблеми: перша — новобранці отримають кращі умови, ніж їхні попередники, і друга — цивільні досі живуть, наче немає війн. Також військові не вірять, що другий етап реформи, які стосуватиметься системи мобілізації, справді набере нових людей на аміну тим, хто, умовно, 4-12 років "сидить в окопі". Проблеми з чинними контрактами. Окрема група питань стосується чинних контрактів на службу в ЗСУ, які свого часу підписали близько 40% бійців. Ідеться про стандартні контакти, які існували раніше, чи про "контракти 18-25". З'ясувалось, що Міноборони пропонує перейти на нові контракти, але люди не поспішають, бо не розуміють, що до чого. Особливості нарахування зарплат. Ще одна питання стосується підняття грошового забезпечення, яке має зацікавити новобранців. Військові розповіли "УП", що штурмовики й так отримують високі зарплати й це підвищення не буде їх більше мотивувати. Водночас оператори БпЛА почнуть отримувати менше, а працівники тилу — також відносно небагато. Крім того, журналісти поспілкувались з ухилянтом: він пояснив, що його не мотивують ні гроші, ні контракти, ні жодні інші новації.

Реформи в армії — зміни в контрактах та грошовому забезпеченні, Мінооорони

Медіа підсумувало, що новації Міноборони та міністра оборони Михайла Федорова справді має низку проблем, які викликали критичну реакцію військових. Також зауважується, що наступний етап — реформа системи мобілізації, яка може допомогти, чи не допомогти, залучити в армію ще 2 млн військовозобов'язаних українців.

Відео дня

Зазначимо, Фокус писав про реформи в армії, про які розповів представник Міноборони Мстислав Банік на брифінгу та особисто Михайло Федоров під час інтерв'ю ТСН. На брифінгу відомство розказало про зміну грошового забезпечення, нові контакти та правила отримання відстрочки після звільнення з армії. Федоров, своєю чергою, розповів про залучення іноземців, які можуть поповнити штурмові підрозділи.

Нагадуємо, міністр оборони розповів, які реформи в армії стосуються бійців, які самовільно залишили час тину (пішли в СЗЧ).