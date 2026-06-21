В Сумах флаг Украины задержал осколок российского снаряда (фото)
Желто-голубой флаг стал своеобразным препятствием для осколка российского снаряда. Не исключено, что в противном случае оружие нанесло бы больше вреда.
В окно одной из квартир в Сумах попал осколок от российского снаряда. Об этом сообщает "Суспільне".
Житель города Юрий Клименко отмечает, что флаг, висевший на окне, задержал осколок во время движения.
Иначе, по его словам, российское оружие, вероятно, нанесло бы гораздо больший ущерб.
Удар по Сумам 21 июня
Сегодня утром россияне обстреляли Сумы из артиллерии, сообщил и.о. городского главы Артем Кобзар. В результате обстрела были повреждены частные дома, многоквартирные дома и автомобили в Ковпаковском районе.
Известно о шести пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. Госпитализирована женщина 1967 года рождения.
Глава ОВА Олег Григоров добавил, что удары были нанесены по шести адресам.
Издание "Кордон.Медиа" сообщает, что в результате обстрела, среди прочего, был разрушен верхний этаж многоквартирного дома в центре Сум. Снаряд насквозь пробил крышу и один из этажей. В квартире, куда попал снаряд, людей не было.
Еще один снаряд попал в ствол дерева, сообщает издание. В многоэтажном доме по соседству от взрывной волны разбиты окна.
Кроме того, местные жители показали журналистам, какие осколки от артиллерийских снарядов они находят в своих домах после утреннего обстрела.
Напомним, ранее российский беспилотник атаковал территорию конно-спортивной школы в Сумской области. В результате удара по конюшням погибли лошади.
Кроме того, Фокус"сообщал, что в Сумах российский беспилотник атаковал людей во время траурной церемонии. В медучреждение были доставлены девять человек, один из раненых скончался в больнице.
Через несколько дней российский дрон попал в дом мужчины, погибшего во время атаки на траурную процессию.