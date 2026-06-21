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В Сумах флаг Украины задержал осколок российского снаряда (фото)

флаг Сумы
Украинский флаг, поврежденный осколком снаряда | Фото: Суспільне

Желто-голубой флаг стал своеобразным препятствием для осколка российского снаряда. Не исключено, что в противном случае оружие нанесло бы больше вреда.

В окно одной из квартир в Сумах попал осколок от российского снаряда. Об этом сообщает "Суспільне".

флаг Сумы
Флаг на окне в Сумах
Фото: Суспільне

Житель города Юрий Клименко отмечает, что флаг, висевший на окне, задержал осколок во время движения.

окно суммы
Разбитое стекло в окне
Фото: Суспільне

Иначе, по его словам, российское оружие, вероятно, нанесло бы гораздо больший ущерб.

осколок снаряда ВС РФ
Осколок снаряда
Фото: Суспільне

Удар по Сумам 21 июня

Сегодня утром россияне обстреляли Сумы из артиллерии, сообщил и.о. городского главы Артем Кобзар. В результате обстрела были повреждены частные дома, многоквартирные дома и автомобили в Ковпаковском районе.

Известно о шести пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. Госпитализирована женщина 1967 года рождения.

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Глава ОВА Олег Григоров добавил, что удары были нанесены по шести адресам.

Издание "Кордон.Медиа" сообщает, что в результате обстрела, среди прочего, был разрушен верхний этаж многоквартирного дома в центре Сум. Снаряд насквозь пробил крышу и один из этажей. В квартире, куда попал снаряд, людей не было.

дом в Сумах
Крыша одного из поврежденных домов
Фото: Кордон.Медіа
дом в Сумах
Снаряд пробил крышу дома
Фото: Кордон.Медіа

Еще один снаряд попал в ствол дерева, сообщает издание. В многоэтажном доме по соседству от взрывной волны разбиты окна.

Дерево, в которое попал снаряд
Фото: Кордон.Медіа

Кроме того, местные жители показали журналистам, какие осколки от артиллерийских снарядов они находят в своих домах после утреннего обстрела.

снаряд, осколок
Осколок снаряда, найденный жителями Сумы в квартире
Фото: скриншот

Напомним, ранее российский беспилотник атаковал территорию конно-спортивной школы в Сумской области. В результате удара по конюшням погибли лошади.

Кроме того, Фокус"сообщал, что в Сумах российский беспилотник атаковал людей во время траурной церемонии. В медучреждение были доставлены девять человек, один из раненых скончался в больнице.

Через несколько дней российский дрон попал в дом мужчины, погибшего во время атаки на траурную процессию.