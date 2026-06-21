У Сумах прапор України затримав уламок російського снаряду (фото)

Жовто-блакитний прапор став своєрідною перешкодою для уламка російського снаряду. Не виключено, що інакше зброя наробила би більше лиха.

У вікно однієї з квартир у Сумах влучив уламок від російського снаряду. Про це повідомляє "Суспільне".

Прапор на вікні у Сумах Фото: Суспільне

Мешканець міста Юрій Клименко зазначає, що прапор, який висів на вікні, затримав уламок під час руху.

Пробите скло у вікні Фото: Суспільне

Інакше, за його словами, російська зброя, ймовірно, завдала б набагато більше шкоди.

Уламок снаряду Фото: Суспільне

Удар по Сумах 21 червня

Сьогодні вранці росіяни здійснили обстріл Сум з артилерії, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та автомобілі в Ковпаківському районі.

Відомо про шістьох постраждалих, які звернулися по медичну допомогу. Госпіталізована жінка 1967 року народження.

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Очільник ОВА Олег Григоров додав, що влучання відбулося за 6 адресами.

Видання "Кордон.Медіа" інформує, що внаслідок обстрілу, серед іншого, зруйнований верхній поверх багатоквартирного будинку у середмісті Сум. Снаряд наскрізь пробив дах та один з поверхів. У квартирі, куди сталося влучання, людей не було.

Дах одного з пошкоджених будинків Фото: Кордон.Медіа

Снаряд пробив дах будинку Фото: Кордон.Медіа

Ще один снаряд влучив у стовбур дерева, повідомляє видання. У багатоповерхівці поруч від вибухової хвилі розбиті вікна.

Також місцеві жителі показали журналістам, які уламки від артилерійських снарядів знаходять у своїх домівках після ранкового удару.

Уламок снаряду, знайдений сум'янами у квартирі Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше російський безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині. Унаслідок удару по стайнях загинули коні.

Також Фокус писав, що у Сумах російський безпілотник атакував людей під час траурної церемонії. У лікарні опинилися дев'ять людей, один з поранених помер у лікарні.

Через декілька днів російський дрон влучив у будинок чоловіка, який загинув під час атаки на траурну процесію.