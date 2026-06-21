У Сумах прапор України затримав уламок російського снаряду (фото)
Жовто-блакитний прапор став своєрідною перешкодою для уламка російського снаряду. Не виключено, що інакше зброя наробила би більше лиха.
У вікно однієї з квартир у Сумах влучив уламок від російського снаряду. Про це повідомляє "Суспільне".
Мешканець міста Юрій Клименко зазначає, що прапор, який висів на вікні, затримав уламок під час руху.
Інакше, за його словами, російська зброя, ймовірно, завдала б набагато більше шкоди.
Удар по Сумах 21 червня
Сьогодні вранці росіяни здійснили обстріл Сум з артилерії, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та автомобілі в Ковпаківському районі.
Відомо про шістьох постраждалих, які звернулися по медичну допомогу. Госпіталізована жінка 1967 року народження.
Очільник ОВА Олег Григоров додав, що влучання відбулося за 6 адресами.
Видання "Кордон.Медіа" інформує, що внаслідок обстрілу, серед іншого, зруйнований верхній поверх багатоквартирного будинку у середмісті Сум. Снаряд наскрізь пробив дах та один з поверхів. У квартирі, куди сталося влучання, людей не було.
Ще один снаряд влучив у стовбур дерева, повідомляє видання. У багатоповерхівці поруч від вибухової хвилі розбиті вікна.
Також місцеві жителі показали журналістам, які уламки від артилерійських снарядів знаходять у своїх домівках після ранкового удару.
Нагадаємо, раніше російський безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині. Унаслідок удару по стайнях загинули коні.
Також Фокус писав, що у Сумах російський безпілотник атакував людей під час траурної церемонії. У лікарні опинилися дев'ять людей, один з поранених помер у лікарні.
Через декілька днів російський дрон влучив у будинок чоловіка, який загинув під час атаки на траурну процесію.