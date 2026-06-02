У Сумах росіяни знищили будинок бійця ЗСУ, який загинув 10 днів тому

Чоловік загинув, коли росіяни атакували похоронну процесію дронами. Це сталось 23 травня. Тепер російський дрон зруйнував його будинок.

Під час удару дружина та донька захисника не були вдома. 5-річна Ніколь категорично відмовлялася лишатися в будинку, де вони мешкали всією родиною. Зазначається, що дитина сильно боялася і весь час просилася їхати з дому, повідомляє місцеве видання "Кордон. Медіа".

Дружина та мати загиблого бійця Фото: Кордон.Медіа

Рідні забрали Ніколь і її маму до себе. Протягом кількох останніх днів дружина полеглого захисника їздила до будинку, де вони колись мешкали, щоб забрати необхідні речі. Разом з нею була і Ніколь, яка мала б збирати свою іграшки, проте відмовилася підходити до будинку і весь час плакала.

В ніч на 2 червня росіяни атакували Україну та зокрема Суми. Внаслідок цього один з ворожих дронів влучив у будинок, де раніше полеглий захисник мешкав з дружиною і дитиною. Завдяки тому, що мами і доньки там не було в момент атаки, вони лишилися неушкодженими. Проте будинок майже повністю згорів.

Росіяни зруйнували будинок загиблого захисника Фото: Кордон.Медіа

"Власне, єдиною причиною поїхати з дому і жити в іншому місці для родини стало бажання Ніколь. Можливо, це і зберегло життя дівчинки та її мами", - зазначають журналісти.

Вони зазначають, що коли в будинок влетів російський безпілотник, то почалась пожежа: вогонь охопив дім дуже швидко: аби там були люди в цей час, шансів на порятунок було би мало.

Нагадаємо, у звіті Повітряного командування, опублікованому зранку 2 червня, вказано, що ЗС РФ вдарила по Україні вісьмома ракетами "Циркон", при цьому жодну не змогли збити українські засоби ППО. Після цього з'явився коментар речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, який пояснив, що збиття залежить від наявності ракети для ЗРК Patriot, яких замало надходить від західних партнерів.

Нагадуємо, міський голова Дніпра Борис Філатов показав наслідки обстрілу 2 червня: росіяни вдарили касетними боєприпасами. У мережі показали руйнування у Києві, коли під удар потрапив автосалон, п'ять поліклінік та будівля податкової.