В Сумах россияне уничтожили дом бойца ВСУ, который погиб 10 дней назад

Мужчина погиб, когда россияне атаковали похоронную процессию дронами. Это произошло 23 мая. Теперь российский дрон разрушил его дом.

Во время удара жена и дочь защитника не были дома. 5-летняя Николь категорически отказывалась оставаться в доме, где они жили всей семьей. Отмечается, что ребенок сильно боялся и все время просился уезжать из дома, сообщает местное издание "Кордон. Медиа".

Жена и мать погибшего бойца Фото: Кордон.Медіа

Родные забрали Николь и ее маму к себе. В течение нескольких последних дней жена павшего защитника ездила в дом, где они когда-то жили, чтобы забрать необходимые вещи. Вместе с ней была и Николь, которая должна была бы собирать свою игрушки, однако отказалась подходить к дому и все время плакала.

В ночь на 2 июня россияне атаковали Украину и в частности Сумы. В результате один из вражеских дронов попал в дом, где ранее павший защитник жил с женой и ребенком. Благодаря тому, что мамы и дочери там не было в момент атаки, они остались невредимыми. Однако дом почти полностью сгорел.

Россияне разрушили дом погибшего защитника Фото: Кордон.Медіа

"Собственно, единственной причиной уехать из дома и жить в другом месте для семьи стало желание Николь. Возможно, это и сохранило жизнь девочки и ее мамы", — отмечают журналисты.

Они отмечают, что когда в дом влетел российский беспилотник, то начался пожар: огонь охватил дом очень быстро: если бы там были люди в это время, шансов на спасение было бы мало.

Напомним, в отчете Воздушного командования, опубликованном утром 2 июня, указано, что ВС РФ ударили по Украине восемью ракетами "Циркон", при этом ни одну не смогли сбить украинские средства ПВО. После этого появился комментарий представителя ВС ВСУ Юрия Игната, который пояснил, что сбивание зависит от наличия ракеты для ЗРК Patriot, которых мало поступает от западных партнеров.

Напоминаем, городской голова Днепра Борис Филатов показал последствия обстрела 2 июня: россияне ударили кассетными боеприпасами. В сети показали разрушения в Киеве, когда под удар попал автосалон, пять поликлиник и здание налоговой.