Без паромов, массовых мероприятий и освещения: в оккупированном Севастополе ввели жесткие ограничения

В связи с недавними событиями на территории Крыма оккупационные власти Севастополя фактически ввели комендантский час, установив ряд жестких ограничений в разгар курортного сезона.

"В целях экономии" 22–23 июня в городе вообще не будут продавать топливо, а общественный транспорт будет курсировать по новому расписанию. Об этом вечером в воскресенье сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Провел заседание Оперативного штаба. В связи с последними событиями на полуострове и необходимостью оперативной корректировки логистики принят ряд вынужденных временных мер", — говорится в сообщении оккупационного чиновника.

В соответствии с решениями властей, отныне жителей Севастополя ждут следующие ограничения:

общественный транспорт будет курсировать с 05:30 до 21:00;

паромы курсировать не будут, исключение для морского транспорта — только пассажирские катера;

работа общественного транспорта во время воздушной тревоги — с 15:00 22 июня;

торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00, мелкие магазины имеют право самостоятельно устанавливать график работы;

заведения общественного питания будут работать с 08:00 до 20:00.

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Кроме того, в Севастополе не будут включать уличное освещение. Также поступило предупреждение о введении графиков отключения света "из-за перегрузки электрических сетей" за пределами Севастополя.

Кроме того, с 22 июня в городе отменяются все массовые мероприятия. Их проведение будет возобновлено только "по специальному распоряжению".

"Прошу отнестись с пониманием к введённым ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в нынешних условиях", — призвал Развожаев.

Что происходит в Крыму — последние новости

Стоит отметить, что перед этим в Telegram-каналах сообщили о выезде сотен автомобилей из оккупированного Крыма. После атаки на Керчь с полуострова поспешили уехать около 700 машин.

Кроме того, 21 июня так называемый губернатор Крыма Сергей Аксенов объявил о запрете на продажу топлива. Местные АЗС обслуживают только государственные структуры, в то время как физическим и юридическим лицам не отпускают бензин даже по талонам.

Ранее в сети также сообщалось, что в Крыму бензовозы стали сопровождать мобильные огневые группы РФ.