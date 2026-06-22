Без поромів, масових заходів і освітлення: в окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження

Через нещодавні події на території Криму окупаційна влада Севастополя фактично запровадила комендантську годину, ввівши низку жорстких обмежень у розпал курортного сезону.

"Задля економії" пальне у місті взагалі не будуть продавати 22-23 червня, а громадський транспорт курсуватиме за новим графіком. Про це увечері неділі повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"Провів засідання Оперативного штабу. У зв'язку з останніми подіями на півострові та необхідністю оперативного коригування логістики вжито низку вимушених тимчасових заходів", — йдеться у повідомленні окупаційного чиновника.

Відповідно до рішень влади, відтепер на мешканців Севастополя чекатимуть наступні обмеження:

громадський транспорт курсуватиме з 05:30 до 21:00 години;

пороми курсувати не будуть, виключення для морського транспорту — лише пасажирські катери;

робота громадського транспорту під час повітряної тривоги — з 15:00 години 22 червня;

торгові центри, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть з 07:00 до 20:00 години, дрібні крамниці мають право самостійно встановлювати графік роботи;

заклади громадського харчування працюватимуть з 08:00 до 20:00 години.

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Окрім того, у Севастополі не включатимуть вуличне освітлення. Також є попередження про застосування графіків відключення світла "через перевантаження електричних мереж" за межами Севастополя.

Також від 22 червня у місті скасовуються всі масові заходи. Їх буде відновлено лише "особливим розпорядженням".

"Прошу поставитися з розумінням до введених обмежень. Вони необхідні для забезпечення безпеки та стабільності у поточних умовах", — закликав Развожаєв.

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Варто зазначити, що перед цим у Telegram-каналах повідомили про виїзд сотень автомобілів з окупованого Криму. Після атаки на Керч з півострова кинулися виїжджати близько 700 машин.

Також 21 червня так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов оголосив про заборону на продаж пального. Місцеві АЗС обслуговують лише державні структури, у той час як фізичним та юридичним особам не відпускають бензин навіть за талонами.

Раніше у мережі також повідомляли, що в Криму бензовози почали супроводжувати мобільні вогневі групи РФ.