Без поромів, масових заходів і освітлення: в окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження
Через нещодавні події на території Криму окупаційна влада Севастополя фактично запровадила комендантську годину, ввівши низку жорстких обмежень у розпал курортного сезону.
"Задля економії" пальне у місті взагалі не будуть продавати 22-23 червня, а громадський транспорт курсуватиме за новим графіком. Про це увечері неділі повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
"Провів засідання Оперативного штабу. У зв'язку з останніми подіями на півострові та необхідністю оперативного коригування логістики вжито низку вимушених тимчасових заходів", — йдеться у повідомленні окупаційного чиновника.
Відповідно до рішень влади, відтепер на мешканців Севастополя чекатимуть наступні обмеження:
- громадський транспорт курсуватиме з 05:30 до 21:00 години;
- пороми курсувати не будуть, виключення для морського транспорту — лише пасажирські катери;
- робота громадського транспорту під час повітряної тривоги — з 15:00 години 22 червня;
- торгові центри, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть з 07:00 до 20:00 години, дрібні крамниці мають право самостійно встановлювати графік роботи;
- заклади громадського харчування працюватимуть з 08:00 до 20:00 години.
Окрім того, у Севастополі не включатимуть вуличне освітлення. Також є попередження про застосування графіків відключення світла "через перевантаження електричних мереж" за межами Севастополя.
Також від 22 червня у місті скасовуються всі масові заходи. Їх буде відновлено лише "особливим розпорядженням".
"Прошу поставитися з розумінням до введених обмежень. Вони необхідні для забезпечення безпеки та стабільності у поточних умовах", — закликав Развожаєв.
Що відбувається у Криму — останні новини
Варто зазначити, що перед цим у Telegram-каналах повідомили про виїзд сотень автомобілів з окупованого Криму. Після атаки на Керч з півострова кинулися виїжджати близько 700 машин.
Також 21 червня так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов оголосив про заборону на продаж пального. Місцеві АЗС обслуговують лише державні структури, у той час як фізичним та юридичним особам не відпускають бензин навіть за талонами.
Раніше у мережі також повідомляли, що в Криму бензовози почали супроводжувати мобільні вогневі групи РФ.