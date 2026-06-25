"Украина на данный момент выигрывает": в Госдепе США заявили о новой фазе российско-украинской войны

Украина сейчас делает практически всё для того, чтобы закрепить новый этап войны и одержать победу в противостоянии с Россией.

Война Киева с Москвой подошла к переломной фазе, и Украина находится на том этапе, когда она выигрывает войну, заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин, пишет "Европейская правда".

По его словам, уже сейчас ситуацию удалось переломить.

"На данный момент мы находимся в ситуации, когда Украина выигрывает войну", — сказал Левин.

Он подчеркнул, что раньше украинские войска на поле боя ждали зимы, поскольку россияне в это время не наступали и делали перерыв. Теперь же происходит обратное: украинцы находятся в наступлении, а россияне ждут зимы.

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В то же время представитель Госдепа отметил, что даже этой зимой украинцам удалось "изменить динамику", поскольку зимой ВСУ нанесли удары по российской инфраструктуре на территории РФ.

"Сейчас наступил очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя", — подчеркнул Левин.

Трамп заявил, что у Зеленского "всё хорошо" на фронте

Президент США Дональд Трамп также заявил, что у Владимира Зеленского "всё хорошо" на фронте, а Украина, хотя и теряет солдат, "держится".

"Ну, у него всё хорошо. Посмотрите, как бы вы на это ни смотрели, у него всё хорошо. Он, по крайней мере, держится — многие гибнут с обеих сторон. Но я думаю, что у него всё хорошо", — сказал Трамп.

Напомним, 24 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина просчиталась с операцией в Крыму и ожидает поставки специального оружия от Запада.

"Фокус" также писал о том, что Крымский мост может обрушиться во время землетрясения.