"Україна виграє на цей момент": в Держдепі США заявили про нову фазу російсько-української війни

Україна зараз робить практично все для того, щоб зафіксувати нову фазу війни та перемогти у протистоянні з Росією.

Війна Києва з Москвою підійшла до фази перелому, і Україна перебуває у моменті, коли вона виграє війну, заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін, пише "Європейська правда".

За його словами, вже зараз ситуацію вдалось переламати.

"Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент", — сказав Левін.

Він підкреслив, що раніше українські сили на полі бою чекали зими, оскільки росіяни у цей час не наступали і брали паузу. Натомість тепер відбувається протилежне: українці перебувають у наступі, а росіяни чекають зими.

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Водночас представник Держдепу зазначив, що навіть цієї зими українцям вдалося "змінити динаміку", оскільки взимку ЗСУі атакували російську інфраструктуру на території РФ.

"Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою", — наголосив Левін.

Трамп заявив, що у Зеленського "все добре" на фронті

Президент США Дональд Трамп також заявив, що у Володимира Зеленського "все добре" на фронті, а Україна, хоч і втрачає солдатів, "тримається".

"Ну, у нього все добре. Подивіться, як би ви на це не поглянули, у нього все добре. Він принаймні тримається — багато людей гинуть з обох сторін. Але я думаю, що у нього все добре", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 24 червня Володимир Зеленський заявив. що Україна прорахувала операцію в Криму та чекає особливу зброю від Заходу.

Фокус також писав про те, що Кримський міст може впасти під час землетрусу.