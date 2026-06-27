Были в плену у РФ с 2022 года: домой вернулись семеро гражданских украинцев (видео)

Украина вернула семерых гражданских украинцев, которых Россия незаконно удерживала в плену с 2022 года.

В Украину вернулись граждане в возрасте от 35 до 66 лет, которых российские оккупанты незаконно задержали в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Харьковской, Запорожской и Луганской областей, а также Бучанского района Киевской области. Об этом 27 июня сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина вернула семерых человек из плена РФ

Омбудсмен рассказал, что одного из мужчин похитили из собственного дома только потому, что его сыновья служат в ВСУ. Еще один украинец попал в плен, когда направлялся на работу в день полномасштабного вторжения ВС РФ.

Возвращение украинцев из плена Фото: Дмитрий Лубинец Возвращение украинцев из плена Фото: Дмитрий Лубинец Возвращение украинцев из плена Фото: Дмитрий Лубинец Возвращение украинцев из плена Фото: Дмитрий Лубинец

В Украину также удалось вернуть добровольца, который в 2022 году присоединился к бригаде "Ангелы Тайры" в Мариуполе. Россияне задержали его вместе с украинской парамедиком Юлией "Тайрой" Паевской.

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"Каждое такое возвращение — это еще одна победа человечности над бесправием. И как омбудсмен Украины я буду продолжать делать все возможное, чтобы украинцы возвращались домой!" — написал Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выразил особую благодарность Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины и всем другим заинтересованным органам, работающим в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с пленными.

Напомним, 15 мая в Украину из российского плена вернулись 205 бойцов в рамках первого этапа соглашения в формате "1000 на 1000".

Фокус также сообщал, что военнослужащий выиграл в суде почти 4 млн грн, которые его мать присвоила, пока он находился в плену.