Були в полоні РФ з 2022 року: додому повернулися семеро цивільних українців (відео)

Україна повернула сімох цивільних українців, яких Росія незаконно утримувала у полоні з 2022 року.

В Україну повернулися громадяни віком від 35 до 66 років, яких російські окупанти незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької та Луганської областей, а також Бучанського району Київської області. Про це повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 27 червня.

Україна повернула сімох людей з полону РФ

Омбудсмен розповів, одного з чоловіків викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у ЗСУ. Ще один українець потратив у полон, коли прямував на роботу у день повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Повернення українців з полону Фото: Дмитро Лубінець Повернення українців з полону Фото: Дмитро Лубінець Повернення українців з полону Фото: Дмитро Лубінець Повернення українців з полону Фото: Дмитро Лубінець

В Україну також вдалося повернути добровольця, який у 2022 році приєднався до бригади "Ангели Тайри" в Маріуполі. Росіяни затримали разом з українською парамедикинею Юлією "Тайрою" Паєвською.

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"Кожне таке повернення — це ще одна перемога людяності над безправ'ям. І як омбудсман України я продовжу робити все можливе, щоб українці поверталися додому!" — написав Лубінець.

Уповноважений ВРУ з прав людини висловив окрему подяку Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та всім іншим дотичним органам, які працюють в рамках Координаційного штабу з питань поводження з полоненими.

Нагадаємо, 15 травня до України з російського полону повернулися 205 бійців у рамках першого етапу домовленості у форматі "1000 на 1000".

Фокус також повідомляв, що військовий відсудив майже 4 млн грн, які його мати привласнила, поки він був у полоні.