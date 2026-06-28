Российского военного, угрожавшего Путину новым "маршем Пригожина", арестовали

Российский блогер и военный Александр Лунин, который публично обратился к диктатору Владимиру Путину с угрозой возможного нового выступления военных ВС РФ на Кремль, был арестован. Перед этим силовики провели обыск в его доме.

Вскоре после отъезда Лунина в Москву он перестал выходить на связь, а позже появилась информация о его задержании силовиками. Об этом в Telegram-канале, принадлежащем Лунину, вечером 27 июня сообщил якобы друг семьи.

В сообщении говорится, что сам Александр якобы "жив и здоров", однако находится под стражей. Его привлекли к административной ответственности и задержали на 11 суток.

Россиянина Лунина, угрожавшего Путину мятежом, задержали на 11 суток

Российское СМИ "Дождь" ранее сообщало, что жена Лунина Татьяна публиковала в соцсетях видеоролик, в котором рассказывала об обысках в их доме. Также она говорила, что Александр перестал выходить на связь после отъезда в Москву.

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По словам Татьяны, в ночь после того, как её муж уехал, в их дом пришли сотрудники силовых структур. Они якобы "изъяли всё", в том числе флешки, компьютеры, ноутбуки, диск и даже нунчаки.

Этот видеоролик появился в TikTok в субботу, однако примерно через час по неизвестным причинам Татьяна удалила его из соцсетей. Затем на канале блогера появился пост о его задержании, а женщина опубликовала на своей странице сообщение о том, что мужчина "жив и здоров". Однако подробности остаются неизвестными.

Напомним, 25 июня в сети стал вирусным видеоролик, в котором российский военный и блогер Александр Лунин обратился к Путину, призвав его на личную встречу, чтобы открыть ему глаза на реальную ситуацию на войне РФ против Украины. Он также заявил, что если российский диктатор на это не согласится, то армия РФ "направит своё оружие против Кремля".

После этого Фокус выяснял, могут ли новые угрозы в адрес Путина стать началом нового военного мятежа против Кремля.