Російського військового, який погрожував Путіну новим "маршем Пригожина", арештували

Російського блогера і військового Олександра Луніна, який публічно звертався до диктатора Володимира Путіна з погрозою нового можливого виступу військових ЗС РФ на Кремль, арештували. Перед цим силовими влаштували обшук у його домі.

Невдовзі після від'їзду Луніна до Москви він перестав виходити на зв'язок, а згодом з'явилася інформація про його затримання силовиками. Про це у Telegram-каналі, який належить Луніну, повідомив увечері 27 червня нібито друг сім'ї.

У повідомленні йдеться, що сам Олександр нібито "живий і здоровий", однак перебуває під вартою. Його притягнули до адміністративної відповідальності та затримали на 11 діб.

Росіянина Луніна, який погрожував Путіну заколотом, затримали на 11 діб

Російське медіа "Дождь" перед цим повідомляло, що дружина Луніна Тетяна у соцмережах публікувала відеоролик, в якому розповідала про обшуки в їхньому домі. Також вона казала, що Олександр перестав виходити на зв'язок після від'їзду у Москву.

Відео дня

За словами Тетяни, у ніч після того, як її чоловік поїхав, до їхнього дому прийшли силовики. Вони нібито "вилучили все", зокрема флешки, комп'ютери, ноутбуки, диск та навіть нунчаки.

Цей відеоролик з'явився у TikTok у суботу, однак приблизно через годину з невідомих причин Тетяна видалила його із соцмереж. Тоді з'явився допис на каналі блогера про його затримання, а жінка оприлюднила на своїй сторінці повідомлення про те, що чоловік "живий та здоровий". Однак подробиці залишаються невідомими.

Нагадаємо, 25 червня у мережі завірусився відеоролик, на якому російський військовий і блогер Олександр Лунін звернувся до Путіна, викликавши його на особисту зустріч, щоб відкрити очі на реальну ситуацію на війні РФ проти України. Він також казав, що якщо російський диктатор на це не погодиться, то армія РФ "розгорне свою зброю проти Кремля".

Після цього Фокус з'ясовував, чи можуть нові погрози Путіну стати початком нового військового заколоту проти Кремля.