Оккупированный Крым атаковали дроны: в сети пишут об ударах по ТЭЦ (видео)
Ночью 28 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов прогремела в Симферополе, Севастополе и в Саках.
В Саках подверглась нападению местная тепловая электростанция (ТЭЦ). Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".
По словам очевидцев, в течение часа на территории объекта прогремели как минимум 16 взрывов. После этого на месте наблюдаются заря и задымление. Кадры атаки на Сакскую ТЭЦ были опубликованы в сети.
Следует отметить, что на момент публикации официальных подтверждений об атаке на ТЭЦ в Саках не поступало.
Кроме того, ночью взрывы были слышны в районе российского военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке, как сообщали аналитики. Однако о последствиях возможных ударов по объекту пока не сообщалось.
Что касается оккупированного Симферополя, то там взрывы начали раздаваться около полуночи. Перед этим, по словам очевидцев, в небе слышался пролет беспилотников, которые пыталась сбить местная противовоздушная оборона. В городе под ударом дронов, по предварительным данным, оказалась топливная база, расположенная недалеко от железнодорожного вокзала. После атаки на месте видны зарево и дым.
Около 01:00 взрывы также прогремели в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщили аналитики. Один из взрывов был настолько сильным, что в домах задрожали окна, однако данных о последствиях пока нет.
Напомним, что этой ночью беспилотники также атаковали крупный НПЗ в российском Славянске-на-Кубани.
Ранее в оккупированном Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации.