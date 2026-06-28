Окупований Крим атакували дрони: у мережі пишуть про удари по ТЕЦ (відео)

Уночі 28 червня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Серія вибухів прогриміла у Сімферополі, Севастополі та у Саках.

Під атакою у Саках опинилася місцева теплова електростанція (ТЕЦ). Про це повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".

За даними очевидців, упродовж години на території об'єкта прогриміли щонайменше 16 вибухів. Після цього на місці спостерігаються заграва та задимлення. Кадри атаки на Сакську ТЕЦ поширили у мережі.

Варто зауважити, що офіційних підтверджень щодо атаки на ТЕЦ у Саках на момент публікації не надходило.

Окрім цього, уночі вибухи було чутно у районі військового аеродрому росіян "Саки" у Новофедорівці, писали аналітики. Проте наслідки можливих ударів по об'єкту поки не розголошували.

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Що стосується окупованого Сімферополя, то там вибухи почали лунали близько опівночі. Перед цим було чутно проліт безпілотників у небі, які намагалася збити місцева протиповітряна оборона, стверджують очевидці. У місті під ударом дронів, за попередніми даними, опинилася паливна база, розташована неподалік від залізничного вокзалу. Після атаки на місці видно заграву і дим.

Повідомлення про атаку дронів на Сімферополь Фото: скрін

Близько 01:00 години вибухи також пролунали у районі мису Фіолент у Севастополі, повідомили аналітики. Один із вибухів був такої сили, що у будинках затрусилися вікна, однак даних щодо наслідків поки немає.

Нагадаємо, цієї ночі безпілотники також атакували великий НПЗ у російському Слов'янську-на-Кубані.

Раніше в окупованому Криму запровадили режим надзвичайної ситуації.