"В ближайшие дни переживут ад": Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне

В ночь на 28 июня иранские военные нанесли удары по американским объектам в странах Ближнего Востока. Таким образом Иран ответил на предыдущую атаку США по целям вблизи Ормузского пролива.

Иран применил беспилотники и баллистические ракеты для нанесения ударов по объектам в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Утром в воскресенье армия Кувейта сообщила, что её средства противовоздушной обороны перехватывают атаку. Тем временем в Бахрейне министерство внутренних дел сообщило, что были включены сирены, предупреждающие о воздушной опасности, призывая жителей направляться в ближайшее безопасное место.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что американские бомбардировки "приведут к полному прекращению всех дипломатических процессов". Иранские военные также пообещали, что американские базы в регионе "переживут ад" в ближайшие дни.

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Вскоре американский чиновник, подтверждая нападения на объекты, заявил, что угроза иранских ударов по-прежнему сохраняется по состоянию на утро. Однако на данный момент не поступало сообщений о жертвах среди граждан США или серьезных повреждениях американских объектов на Ближнем Востоке.

Издание отметило, что иранская атака произошла вскоре после того, как президент США Дональд Трамп выступил с очередными угрозами в адрес Тегерана. Глава Белого дома ночью написал в соцсетях, что Иран вновь нарушил соглашение о прекращении огня, и предположил, что США, вероятно, придется перейти к более решительным действиям.

"Может наступить момент, когда мы больше не сможем действовать разумно и будем вынуждены военным путем довести до конца то, что мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать", — пригрозил Трамп.

Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану уничтожением Фото: Скрін

Что предшествовало

В ночь на 28 июня Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об успешной атаке на ряд объектов Ирана в районе Ормузского пролива. Под ударом, в частности, оказалась военная инфраструктура наблюдения. Эта атака стала ответом на запуск Ираном БПЛА по судну Kiku, которое под флагом Панамы проходило вблизи Ормузского пролива.

Накануне американские самолеты также бомбили Иран в ответ на нападение на судно Ever Lovely.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе после заключения соглашения с Трампом.