"Переживуть пекло найближчими днями": Іран атакував військові об'єкти США у Кувейті та Бахрейні

Іранські військові у ніч на 28 червня здійснили бомбардування американських об'єктів у країнах Близького Сходу. У такий спосіб Іран відповів на попередню атаку США по цілях поблизу Ормузької протоки.

Іран застосував для ударів по об'єктах у Кувейті та Бахрейні безпілотники та балістичні ракети. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

Вранці неділі армія Кувейту повідомила, що її засоби протиповітряної оборони перехоплюють атаку. Тим часом у Бахрейні міністерство внутрішніх справ повідомило, що було увімкнено сирени про повітряну небезпеку, закликаючи мешканців прямувати до найближчого безпечного місця.

У Корпусі вартових ісламської революційної (КВІР) заявили, що американські бомбардування "призведуть до повного припинення всіх дипломатичних процесів". Іранські військові також пообіцяли, що американські бази у регіоні "переживуть пекло" найближчими днями.

Відео дня

Невдовзі американський чиновник, підтверджуючи напади на об'єкти, заявив, що загроза іранських ударів все ще триває станом на ранок. Проте наразі не повідомлялося про жертви серед США чи серйозні пошкодження американських об'єктів на Близькому Сході.

Видання звернуло увагу, що іранська атака відбулася невдовзі після публікації президентом США Дональдом Трампом чергових погроз у бік Тегерану. Глава Білого дому уночі писав у соцмережах, що Іран знову порушив угоду про припинення вогню і припустив, що США, ймовірно, доведеться перейти до рішучіших дій.

"Може настати момент, коли ми більше не зможемо діяти розсудливо і будемо змушені військовим шляхом довести до кінця те, що ми дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран перестане існувати", — погрожував Трамп.

Дональд Трамп знову пригрозив Ірану знищенням Фото: Скрін

Що передувало

У ніч на 28 червня Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про успішну атаку на низку об'єктів Ірану в районі Ормузької протоки. Під ударом зокрема опинилася військова інфраструктура спостереження. Ця атака сталася у відповідь на запуск Іраном БпЛА по судну Kiku, яке під прапором Панами проходило біля Ормузької протоки.

Напередодні американські літаки також бомбардували Іран у відповідь на атаку по судну Ever Lovely.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що Іран атакував судно в Ормузькій протоці після угоди з Трампом.