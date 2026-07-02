В Украине создают гуманоидных роботов для фронта: какие требования по сравнению с Phantom, — СМИ

Украинский оборонный кластер Brave1 объявил о начале разработки отечественных гуманоидных роботов-солдат, сообщило профильное СМИ. Разработчиков приглашают принять участие в соответствующем конкурсе. При этом в США и Китае уже существуют подобные проекты, а один из них, Phantom MK-1 от Foundation, проходит испытания в Вооруженных силах Украины.

Руководитель Brave1 Андрей Гриценюк объявил о проведении конкурса на разработку гуманоидного робота-солдата в ходе мероприятия Brave1 Advantage, сообщило издание "Милитарный". В кратком комментарии чиновник пояснил, что главная цель грантовой программы — получить устройство, которое максимально заменит солдата на линии фронта и таким образом спасет жизни военнослужащих ВСУ.

Гуманоидный робот-солдат — как работает Phantom MK-1

Согласно замыслу, украинские разработки, которые появятся благодаря гранту Brave1, будут иметь более простой функционал, чем американские и китайские аналоги. Позже функционал будет постепенно усложняться. Также отмечается, что устройства будут отличаться от гражданских роботов и предназначаться для выполнения исключительно военных задач.

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"Новые инженерные решения помогут украинским военным более эффективно удерживать позиции и выполнять задачи в условиях боевых действий", — говорится в материале.

В статье не были названы разработчики, присоединившиеся к проекту Brave1 по созданию гуманоидных роботов-солдат для ВСУ. Между тем "Милитарный" привел некоторые критические особенности Phantom MK-1, которые затрудняют их использование на фронте. Среди них — большой вес и высокая стоимость, регулярная подзарядка, большое количество двигателей, которые должны работать идеально (около 20), частые поломки и "потеря баланса".

Гуманоидный робот-солдат — подробности

Отметим, что Фокус писал о первом появлении на фронте в Украине гуманоидного робота Phantom MK-1 от Foundation. Первая модель американской компании поступила в марте 2026 года. СМИ сообщили, что речь идет об испытаниях робота в боевых условиях. Также отмечались его ограниченные характеристики — грузоподъемность до 20 кг, скорость 6 км/ч, открытые механические компоненты, которые легко подвергаются повреждениям и теряют работоспособность в условиях войны. Физические параметры устройства — высота 180 см, вес до 80 кг.

Гуманоидный робот-солдат — Санкает Патак из Phantom-01 Фото: Reuters

В мае появилась новая информация об испытаниях американского гуманоидного робота. Выяснилось, что к компании-производителю причастен сын действующего президента США Дональда Трампа. Генеральный директор компании Санкает Патак заявил, что Phantom MK-1 побывал на линии фронта и использовался для логистики — переносил снаряды.

Напоминаем, что украинские военные рассказали об использовании роботов-собак на фронте. Между тем ранее украинские власти сообщили, что эти устройства поступили от западных партнеров и используются, в частности, для гуманитарного разминирования. Ранее Фокус сообщил о появлении в Украине американской компании Palantir Technologies, занимающейся искусственным интеллектом, которая заключила соглашение о сотрудничестве с Минобороны.