В Україні почали розробку гуманоїдних роботів для фронту: які вимоги порівняно з Phantom, — ЗМІ

Український оборонний кластер Brave1 оголосив про початок розробки вітчизняних гуманоїдних роботів-солдатів, повідомило профільне медіа. Розробників запрошують взяти участь у відповідному конкурсі. При цьому у США та Китаї вже існують такі проєкти, а один з них, Phantom MK-1 від Foundation, проходить випробування у Збройних силах України.

Керівник Brave1 Андрій Гриценюк анонсував конкурс на розробку гуманоїдного робота-солдата під час заходу Brave1 Advantage, розповіло медіа "Мілітарний". У короткому коментарі посадовець пояснив, що головна мета грантової програми, — отримати виріб, який максимально замінить солдата на лінії фронту і таким чином вбереже життя військовослужбовців ЗСУ.

Гуманоїдний робот-солдат — як працює Phantom MK-1

Згідно з задумом, українські розробки, які з'являться завдяки гранту Brave1 будуть мати простіший функціонал, ніж американські та китайські аналоги. Згодом функціонал поступово ускладнюватиметься. Також наголошується, що пристрої будуть відрізнятись від цивільних роботів і призначатиметься для виконання виключно воєнних завдань.

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"Нові інженерні рішення допоможуть українським військовим ефективніше утримувати позиції та виконувати завдання в умовах бойових дій", — ідеться у матеріалі.

У матеріалі не назвали розробників, які долучились до проєкту Brave1 зі створення гуманоїдних роботів-солдатів для ЗСУ. Тим часом "Мілітарний" навів деякі критичні особливості Phantom MK-1, які ускладнюють їхнє використання на фронті. Серед них — висока вага та вартість, регулярна підзарядка, велика кількість двигунів, які повинні працювати ідеально (близько 20), часті поломки та "втрата балансу".

Гуманоїдний робот-солдат — деталі

Зазначимо, Фокус писав про першу появу на фронті в Україні гуманоїдного робота Phantom MK-1 від Foundation. Перший виріб американської компанії надійшов у березні 2026 року. Медіа повідомили, що ідеться про випробування робота у бойових умовах. також зауважували його обмежені характеристики — вантажопідйомність до 20 кг, швидкість 6 км/год, відкриті механічні компоненти, які легко забронюються та втрачають працездатність в умовах війни. Фізичні параметри пристрою — висота 180 см, вага до 80 кг.

Гуманоїдний робот-солдат — Санкает Патак з Phantom-01 Фото: Reuters

У травні з'явилась нова інформація щодо випробування американського гуманоїдного робота. З'ясувалось, що до компанії-виробника причетний син чинного президента США Дональда Трампа. Генеральний директор компанії Санкает Патак заявив, що Phantom MK-1 попрацював на лінії фронту та використовувався для логістики — переносив снаряди.

Нагадуємо, українські військові розповіли про використання робото-собак на фронті. Тим часом раніше українська влада повідомила, що ці пристрої надійшли від західних партнерів і використовуються, серед іншого, для гуманітарного розмінування. Раніше Фокус повідомив про появу в Україні американської компанії ШІ Palantir Technologies, яка уклала угоду про співпрацю з Міноборони.