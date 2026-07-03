Донецк и Мариуполь этой ночью подверглись атаке дронов: возможно, был поражен очередной мост оккупантов (видео)

В ночь на 3 июля в оккупированных Донецке и Мариуполе прогремела серия взрывов. Города подверглись атаке дронов, в сети пишут о попаданиях.

В Донецке беспилотники, по предварительным данным, поразили очередной мост оккупантов. Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Донецк. По предварительным данным, Петровский мост подвергся обстрелу. Уточняем", — отметил Андрющенко.

На момент публикации официальных подтверждений об ударах по мосту ни от оккупантов, ни со стороны Украины не поступало.

Кроме того, около 02:00 Андрющенко сообщил, что под атакой дронов оказался оккупированный Мариуполь. Там под ударом мог оказаться целый ряд объектов.

Впоследствии чиновник сообщил, что в Мариуполе под обстрел мог попасть бульвар Шевченко. Там российские военные припарковали свои грузовики, пояснил Андрющенко.

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Местный Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление" вскоре сообщил, что в Мариуполе после "ударов" зафиксировано сразу несколько очагов возгорания на бульваре Шевченко. На местах разгорелись сильные пожары.

"На данный момент насчитали более 13 взрывов. Часть из них — дело рук мобильных групп россиян. Грузовик точно уничтожен. Судя по дыму и детонации, вряд ли это был грузовик с продуктами", — сообщили очевидцы.

Впоследствии в местных каналах оккупантов появилась информация о том, что в Мариуполе якобы подверглись нападению как минимум три грузовика, которые стояли на парковке.

Сообщение оккупантов об атаке дронов на Мариуполь Фото: Скриншот

Кроме того, Петр Андрющенко ночью сообщал о звуках взрывов в оккупированном Бердянске. Однако на момент публикации информации о поражении объектов там не поступало.

Напомним, 2 июля беспилотники атаковали НПЗ в Кстово, расположенный в 800 километрах от границы с Украиной.

Ранее оккупанты также перекрыли Крымский мост из-за массированной атаки дронов.