Донецьк та Маріуполь цієї ночі атакували дрони: могли уразити черговий міст окупантів (відео)

У ніч на 3 липня в окупованих Донецьку та Маріуполі пролунала серія вибухів. Міста опинилися під атакою дронів, у мережі пишуть про влучання.

У Донецьку безпілотники, за попередньою інформацією, уразили черговий міст окупантів. Про це повідомляв голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Донецьк. Попередньо, Петровський міст уражено. Уточнюємо", — зазначив Андрющенко.

Офіційних підтверджень ударів по мосту на момент публікації ані від окупантів, ані з боку України не надходило.

Також близько 02:00 години Андрющенко інформував, що під атакою дронів опинився окупований Маріуполь. Там під ударом могла опинитися ціла низка об'єктів.

Згодом посадовець повідомив, що у Маріуполь під ударом міг опинитися бульвар Шевченка. Там російські військові припаркували свої фури, пояснив Андрющенко.

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Місцевий Telegram-канал "Маріуполь. Спротив" невдовзі писав, що у Маріуполі після "прильотів" фіксується одразу кілька місць займань по бульвару Шевченка. На місцях спалахнули сильні пожежі.

"На зараз нарахували більше 13 вибухів. Частина з них — робота мобільних груп росіян. Точно фура в мінус. Судячи з диму та детонацією, навряд фура з продуктами", — повідомили очевидці.

Згодом у місцевих каналах окупантів писали, що у Маріуполі нібито було атаковано щонайменше три вантажівки, які стояли на паркінгу.

Повідомлення окупантів про атаку дронів на Маріуполь Фото: Скриншот

Також Петро Андрющенко уночі повідомляв про звуки вибухів в окупованому Бердянську. Проте інформації щодо уражень об'єктів там на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 2 липня безпілотники атакували НПЗ у Кстово за 800 кілометрів від кордону з Україною.

Раніше також окупанти перекривали Кримський міст через масовану атаку дронів.