Защищали небо от российских дронов: под Полтавой погибли четверо военных из экипажа Ми-8

30 июня во время выполнения боевой задачи по перехвату российских беспилотников погиб экипаж украинского вертолета Ми-8. В бою погибли четверо военнослужащих 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

В сообщении на странице Бродовского городского совета в Facebook говорится, что экипаж Ми-8 выполнял задачу по перехвату вражеских дронов. Так, военные прикрывали украинских пехотинцев, поддерживали боевые подразделения и помогали удерживать контроль над воздушным пространством. Более того, все четверо погибших служили в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды", которая с начала полномасштабной войны участвует в самых сложных операциях на фронте.

"Они до последнего выполняли свой воинский долг, защищая украинское небо, прикрывая наших пехотинцев, поддерживая боевые подразделения и спасая жизни украинских воинов", — говорится в публикации.

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Отмечается, что прощание с погибшими защитниками состоится 7 июля в Бродах. Сначала в 9:30 на Аллее Героев встретят траурный кортеж, а после этого в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста проведут церемонию прощания.

В то же время полтавское издание "ЗМІСТ" уточняет, что экипаж погиб вблизи села Старицковка в Полтавской области.

Под Полтавой погиб экипаж вертолета Ми-8 — кто из защитников погиб

Одним из тех, кто погиб в небе во время боевого задания, стал капитан Юрий Ворон — старший пилот вертолетной группы 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды". Он родился в Бродах 29 июня 1996 года и еще со школьных лет мечтал о небе и службе в армейской авиации. После обучения в гимназии имени Ивана Труша поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, а после выпуска вернулся служить в родную бригаду.

Юрий Ворон Фото: Facebook

Свой первый боевой опыт офицер получил ещё во время операции "Объединённые силы". После начала полномасштабной войны он совершил десятки боевых вылетов и неоднократно действовал на самых опасных участках фронта. Юрий Ворон был награждён орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами. У него остались жена, сын и родители.

Среди погибших членов экипажа был и майор Валентин Мукшинов — старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи. Будущий военный родился в Киеве 29 мая 1991 года и учился в Черниговском военном лицее. С начала полномасштабного вторжения он выполнял боевые задачи на различных участках фронта и пользовался большим авторитетом среди сослуживцев.

Валентин Мукшинов Фото: Facebook

За годы службы Валентин Мукшинов стал полным кавалером ордена "За мужество" и был удостоен ряда государственных и ведомственных наград. Близкие, друзья и сослуживцы вспоминают его как сильного, уверенного и опытного летчика. У военного остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Еще одним погибшим защитником стал старший лейтенант Богдан Хмиль — бортовой авиационный техник вертолетной группы. Он родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. После школы поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил и выбрал специальность "Авиационный транспорт". В 16-ю отдельную бригаду армейской авиации "Броды" он вступил в марте 2022 года.

Богдан Хмиль Фото: Facebook

Во время службы Богдан Хмиль отвечал за подготовку авиационной техники к боевым полётам и неоднократно выполнял боевые задания вместе с экипажем вертолёта. В бригаде его уважали за ответственность, профессионализм и преданность делу. Военного наградили знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины". У него остались жена и родители.

Вместе с экипажем погиб и младший сержант Михаил Деряга — старший воздушный стрелок вертолетной группы. Он родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности "Строительство и гражданская инженерия". В армию он поступил в ноябре 2023 года и начал службу в 16-й бригаде армейской авиации "Броды".

Михаил Деряга Фото: Facebook

В составе экипажа Михаил Деряга выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины. Командование отмечало его смелость, решительность и преданность службе. Военный был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и орденом "За мужество" III степени. У него остались жена, сын, родители и брат.

Напомним, что 16 июня в Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил ВСУ. Во время выполнения боевого задания погибли члены экипажа — майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

Кроме того, Фокус сообщал , что во время выполнения боевого задания на Восточном направлении погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины и полковник Александр Довгач.