Захищали небо від російських дронів: під Полтавою загинули четверо військових екіпажу Мі-8

30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення російських безпілотників загинув екіпаж українського вертольота Мі-8. У бою полягли четверо військовослужбовців 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

У дописі на сторінці у Facebook Бродівської міської ради йдеться, що екіпаж Мі-8 виконував завдання із перехоплення ворожих дронів. Так, військові прикривали українських піхотинців, підтримували бойові підрозділи та допомагали утримувати контроль над повітряним простором. Ба більше, усі четверо загиблих служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди", яка від початку повномасштабної війни бере участь у найскладніших операціях на фронті.

"Вони до останнього виконували свій військовий обов’язок, захищаючи українське небо, прикриваючи наших піхотинців, підтримуючи бойові підрозділи та рятуючи життя українських воїнів", — пишуть в публікації.

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Зазначається, що прощання із загиблими захисниками відбудеться 7 липня у Бродах. Спочатку о 9:30 на Алеї Героїв зустрінуть траурний кортеж, а після цього у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста проведуть чин прощання.

Водночас полтавське видання "ЗМІСТ" уточнює, що екіпаж загинув поблизу села Старицьківка у Полтавській області.

Під Полтавою загинув екіпаж Мі-8 — кого не стало із захисників

Одним із тих, хто загинув у небі під час бойового завдання, став капітан Юрій Ворон — старший льотчик вертолітної ланки 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". Він народився у Бродах 29 червня 1996 року та ще зі шкільних років мріяв про небо й службу в армійській авіації. Після навчання у гімназії імені Івана Труша вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а після випуску повернувся служити до рідної бригади.

Юрій Ворон Фото: Facebook

Свій перший бойовий досвід офіцер отримав ще під час Операції об’єднаних сил. Після початку повномасштабної війни він виконав десятки бойових вильотів та неодноразово працював на найнебезпечніших напрямках фронту. Юрія Ворона нагородили орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими нагородами. У нього залишилися дружина, син та батьки.

Серед загиблих членів екіпажу був і майор Валентин Мукшинов — старший штурман-льотчик вертолітної ескадрильї. Майбутній військовий народився у Києві 29 травня 1991 року та навчався у Чернігівському військовому ліцеї. Від початку повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання на різних ділянках фронту та мав великий авторитет серед побратимів.

Валентин Мукшинов Фото: Facebook

За роки служби Валентин Мукшинов став повним кавалером ордена "За мужність" та отримав низку державних і відомчих нагород. Рідні, друзі та побратими згадують його як сильного, впевненого й досвідченого льотчика. У військового залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Ще одним полеглим захисником став старший лейтенант Богдан Хміль — бортовий авіаційний технік вертолітної ланки. Він народився 20 вересня 2000 року у Василькові Київської області. Після школи вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил та обрав спеціальність "Авіаційний транспорт". До 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" долучився у березні 2022 року.

Богдан Хміль Фото: Facebook

Під час служби Богдан Хміль відповідав за підготовку авіаційної техніки до бойових польотів та неодноразово виконував бойові завдання разом з екіпажем вертольота. У бригаді його поважали за відповідальність, професійність та відданість справі. Військового нагородили відзнакою Президента України "За оборону України". У нього залишилися дружина та батьки.

Разом з екіпажем загинув і молодший сержант Михайло Деряга — старший повітряний стрілець вертолітної ланки. Він народився 3 лютого 1989 року у селі Андріївка Полтавської області. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". До війська чоловік долучився у листопаді 2023 року та почав службу у 16-й бригаді армійської авіації "Броди".

Михайло Деряга Фото: Facebook

У складі екіпажу Михайло Деряга виконував бойові завдання із захисту українського повітряного простору. Командування відзначало його сміливість, рішучість та відданість службі. Військовий отримав відзнаку Президента України "За оборону України" та орден "За мужність" III ступеня. У нього залишилися дружина, син, батьки та брат.

Нагадаємо, що 16 червня у Хмельницькій області розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил ЗСУ. Під час виконання бойового завдання загинули члени екіпажу — майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

Також Фокус писав, що під час виконання бойового завдання на Східному напрямку загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України та полковник Олександр Довгач.