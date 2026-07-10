В ВСУ создано специальное командование дальнобойного влияния на Россию, — Зеленский

Владимир Зеленский подписал соответствующий указ и отметил, что новое командование должно сосредоточить 100 % ресурсов на существенном снижении военного потенциала России.

В своем вечернем обращении президент Украины напомнил, что у Сил обороны появились новые результаты в рамках "дальнобойных санкций против России", и поэтому бензиновый кризис в России усугубляется, что, как отметил Владимир Зеленский, является "вполне справедливым ответом на нежелание Путина закончить эту войну". И поэтому он подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования — Командования дальнобойного.

"Фактически, речь идет о глобальном воздействии на Россию в связи с этой войной. Это командование должно сосредоточить 100 % имеющихся ресурсов для того, чтобы ещё более ощутимо снизить военный потенциал России. Командующий на этом направлении будет сильным и, безусловно, максимально опытным", — отметил Зеленский.

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Президент напомнил, что сегодня украинские удары на большие расстояния достигли нескольких регионов самой России, а также объектов на временно оккупированной территории Украины. "И поэтому у наших воинов должно быть гораздо больше возможностей наносить удары по российским оккупантам именно там, откуда они ведут войну против Украины — на территории России", — сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что будет проведена необходимая реорганизация штурмовых войск, ведь есть вопросы и проблемы, которые необходимо решить: "Прежде всего — в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги, также на уровне управления штурмовыми войсками произойдут изменения".

Помимо командования дальнобойных войск, президент подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. По словам Зеленского, это должна быть новая составляющая Вооруженных Сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте.

"Командующим Объединенными силами быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир. Сегодня я беседовал с Героем Украины Дмитрием Волошиным и назначил его для выполнения этой задачи. Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Украины в этом направлении", — сказал Зеленский.

Напомним, что Фокус показывал, как действуют "дальнобойные санкции" в отношении танкеров теневого флота РФ в Азовском море.

А военнослужащие 37-й отдельной бригады морской пехоты и их сослуживцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили населенный пункт в Донецкой области, несмотря на сопротивление армии РФ и плотное минирование.