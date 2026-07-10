У ЗСУ створено спеціальне командування далекобійного впливу на Росію, — Зеленський

Володимир Зеленський підписав відповідний указ і зазначив, що нове командування повинне зосередити 100% ресурсів для відчутного зниження російського потенціалу війни.

У своєму вечірньому зверненні президент України нагадав, що є нові результати Сил оборони в "далекобійних санкціях проти Росії", і тому бензинова криза в Росії поглиблюється, що, як зазначив Володимир Зеленський, є "цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну". І тому він підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування — Командування далекобійного.

"Фактично, глобального впливу на Росію за цю війну. Це Командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", — зазначив Зеленський.

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Президент нагадав, що сьогодні далекобійні українські удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об’єктів на тимчасово окупованій території України. "І тому у наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну — на території Росії", — сказав Зеленський.

Також він зазначив, що буде проведена необхідна трансформація штурмових військ, адже є питань, проблеми, які треба вирішити: "Передусім — у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки, також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни".

Окрім командування далекобійного, президент підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування. За словами Зеленського, це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті.

"Командувачем Об’єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Фокус показував, як діють "далекобійні санкції" по танкерам тіньового флоту РФ в Азовському морі.

А військові 37 окремої бригади морської піхоти та їхні побратими із 79 окремої десантно-штурмової звільнили населений пункт на Донеччині попри опір армії РФ та щільне мінування.