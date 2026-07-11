Попадание в многоэтажку: киевлянин организовал эвакуацию и спас соседей от гибели
Во время атаки россиян на Киев один из жителей украинской столицы организовал эвакуацию людей с верхних этажей. Благодаря ему соседи остались живы.
Во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на столицу житель многоэтажного дома по имени Сергей организовал безопасную эвакуацию людей с верхних этажей горящего здания. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Именно благодаря этому мужчине жильцы дома, в который попала ракета, остались живы, подчеркнул журналист.
Кроме того, Сергей спокойно давал указания другим мужчинам, заставив их в критической ситуации действовать как единый спасательный механизм, поддерживая соседей, нуждавшихся в помощи.
Удар по Киеву
В ночь на субботу, 11 июля, российские войска уже в третий раз за неделю обстреляли Киев. Тревога была объявлена с опозданием.
Попадания и пожары были зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Святошинском районах города. Всего пострадало 11 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.
В целом ВС РФ атаковали украинские города 6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 и 121 БПЛА различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила две управляемые ракеты, но не смогла уничтожить ни одной баллистической.
Пресс-секретарь украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что российские войска подтянули пусковые установки баллистических ракет к границе Брянской области РФ. Поэтому из-за сокращения времени подлета в Киеве иногда не успевают объявить воздушную тревогу.