Влучання в багатоповерхівку: киянин організував евакуацію й урятував сусідів від загибелі

Під час атаки росіян на Київ один з мешканців української столиці організував евакуацію людей з верхніх поверхів. Завдяки йому сусіди залишилися живими.

Під час комбінованої ракетно-дронової атаки на столицю мешканець багатоповерхівки на ім'я Сергій організував безпечну евакуацію людей з верхніх поверхів палаючого будинку. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Фото: з відкритих джерел

Саме завдяки чоловікові мешканці будинку, в який влучила ракета, залишилися живими, наголосив журналіст.

Фото: з відкритих джерел

Окрім того, Сергій спокійно давав завдання іншим чоловікам, змусивши їх в критичній ситуації діяти, як один рятувальний механізм, підтримуючи сусідів, які потребували допомоги.

Удар по Києву

У ніч на суботу, 11 липня, російські війська вже втретє за тиждень обстріляли Київ. Тривогу оголосили з запізненням.

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Влучання та пожежі були зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському та Святошинському районах міста. Загалом постраждало 11 людей, серед яких неповнолітня дитина.

Загалом ЗС РФ атакували українські міста 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 та 121 БпЛА різних типів. Українська протиповітряна оборона збила дві керовані ракети, але не змогла знищити жодної балістичної.

Речник української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що російські війська підтягнули пускові установки балістичних ракет до прикордоння Брянської області РФ. Тому через зменшення часу підльоту повітряну тривогу у Києві іноді оголосити не встигають.