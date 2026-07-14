Прорвали оборону: полк "Скала" освободил шесть населенных пунктов в Днепропетровской области

Бойцы украинского 425-го отдельного штурмового полка "Скала" прорвали линию обороны российских войск в Днепропетровской области. Военным удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

Под контроль Украины перешли в общей сложности шесть населенных пунктов в Днепропетровской области. Это Терново, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороне, Сичнево и Малиевка. Об этом сообщило СМИ "АрміяInform" в понедельник, 13 июля.

"Глубина продвижения составила 25 километров", — говорится в материале издания.

При этом украинские военные нанесли "критические потери" российской 120-й дивизии морской пехоты и подразделениям 68-го армейского корпуса.

В полку также отметили, что десятки штурмовых групп одновременно начали продвигаться из района Великомихайловки в восточном и южном направлениях. Штурмовые действия велись при постоянной поддержке военных с воздуха.

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"Систематически велась работа по выявлению и уничтожению вражеских пилотов", — сообщили в "АрміяInform".

Кроме того, военные сообщили о местах сосредоточения личного состава 656-го мотострелкового полка оккупантов в селе Темировка, через которые пролегает важный логистический маршрут россиян.

"Наступление подразделений "Скалы" позволило взять его под огневой контроль и увеличить дальность действия ударных сил", — говорится в сообщении.

В целом бойцам удалось освободить 126 квадратных километров территории.

Напомним, 8 июля бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты сообщили об освобождении населённого пункта Новохатское в Донецкой области, которое произошло через год после оккупации.

Ранее американский Институт изучения войны также сообщал, что в мае 2026 года ВСУ освободили больше территорий, чем смогли захватить российские войска.