Прорвали оборону: полк "Скеля" звільнив шість населених пунктів на Дніпропетровщині

Бійці українського 425-го окремого штурмового полку "Скеля" прорвали лінію оборони російських військ у Дніпропетровській області. Військовим вдалося звільнити низку населених пунктів у регіоні.

Під український контроль перейшли загалом шість населених пунктів на Дніпропетровщині. Це Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе та Маліївка. Про це повідомило медіа "АрміяInform" у понеділок, 13 липня.

"Глибина просування склала 25 кілометрів", — йдеться у матеріалі видання.

Українські військові при цьому завдали "критичних втрат" російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділам 68-го армійського корпусу.

У полку також зазначили, що десятки штурмових груп одночасно почали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямках. Штурмові дії відбувалися за постійної підтримки військових із повітря.

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"Системно проводилася робота з виявлення та знищення ворожих пілотів", — повідомили в "АрміяInform".

Також військові повідомили про місця накопичення особового складу 656 мотострілецького полку окупантів у селі Темирівка, через які пролягає важливий логістичний маршрут росіян.

"Просування підрозділів "Скелі" дозволило взяти його під вогневий контроль і збільшити дальність роботи ударних років", — йдеться у повідомленні.

Загалом бійцям вдалося звільнити 126 кілометрів квадратних територій.

Нагадаємо, 8 липня бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти повідомили про звільнення населеного пункту Новохатське у Донецькій області, що сталося через рік після окупації.

Раніше також американський Інститут вивчення війни повідомляв, що у травні 2026 року ЗСУ звільнили більше територій, ніж змогли захопити російські війська.