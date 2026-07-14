"Навести порядок": почему Волошина хотят назначить командующим штурмовиками, — УП

Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск Дмитрий Волошин будет назначен командующим Объединенными силами быстрого реагирования в составе Сухопутных войск с целью "наведения порядка" в штурмовых полках.

Назначение Волошина также направлено на преодоление "анархии" в штурмовых полках. Об этом "Украинской правде" рассказали два собеседника из десантно-штурмовых войск.

"Волошина поставили, чтобы он навел порядок. После Манька, после ситуаций со "Скалой"… У десантников другой подход", — отметил один из источников в СМИ.

Другой собеседник объяснил логику этого решения. По его словам, встал вопрос о том, чтобы "формализовать" структуру штурмовых войск — создать командование, которое будет заниматься подготовкой, дисциплиной, материально-техническим обеспечением и т. д. штурмовых полков.

"Командование должно отвечать за то, что происходит в штурмовых полках, заниматься их подготовкой и нести за них ответственность, ведь сейчас там царит анархия", — пояснил источник.

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В то же время десантные бригады не будут входить в состав вновь созданных Объединенных сил, пишет УП. Они должны объединить вокруг себя только штурмовые полки. ДШВ останется отдельным и автономным подразделением в составе Сил обороны Украины.

Издание также пишет, что создание новой структуры в Силах обороны может стать ответом президента Владимира Зеленского на скандалы и вопиющие случаи нарушения прав военнослужащих в подразделениях штурмовиков.

Однако, как стало известно УП, решение о создании новых Объединенных сил быстрого реагирования было принято еще до инцидента с похищением и убийством гражданских лиц, произошедшего по указанию комбрига 155-й бригады, выходца из "Скалы" Станислава Лучанова.

Напомним, 13 июля издание "Цензор.НЕТ" сообщило о задержании в Киеве командира 155-й бригады Станислава Лучанова.

11 июля "Громадське" сообщило, что комбриг 155-й бригады ушел в самоуправление после задержания его бойцов по подозрению в похищении гражданских лиц в Киевской области.