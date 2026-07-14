"Навести порядок": чому Волошина хочуть зробити командувачем штурмовиків, — УП

Командувач 8 корпусу Десантно-штурмових військ Дмитро Волошин буде призначений командувачем Об'єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ задля "наведення порядку" всередині штурмових полків.

Призначення Волошина також має на меті здолання "анархії" у штурмових полках. Про це "Українській правді" розповіли двоє співрозмовників у десантно-штурмових військах.

"Волошина поставили, щоб він навів порядок. Після Манька, після ситуацій зі "Скелею"… У десантників інший підхід", — зазначило одне із джерел ЗМІ.

Інший співрозмовник пояснив логіку цього рішення. За його словами, виникло питання про те, щоб "формалізувати" структуру штурмових військ — утворити командування, яке здійснюватиме підготовку, дисципліну, дбатиме матеріально-технічного забезпечення тощо штурмових полків.

"Командування повинно відповідати за те, що відбувається у штурмових полках, займатись їхньою підготовкою і нести за них відповідальність, бо наразі там панує анархія", — пояснило джерело.

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Водночас десантні бригади не будуть входити в новостворені Обʼєднані сили, пише УП. Вони мають об'єднати довкола себе лише штурмові полки. ДШВ залишиться окремим та автономним організмом у складі Сил оборони України.

Видання також пише, що створення нової структури у Силах оборони може бути відповіддю президента Володимира Зеленського на скандали та кричущі випадки порушення прав військовослужбовців у підрозділах штурмовиків.

Проте, як стало відомо УП, рішення щодо створення нових Обʼєднаних сил швидкого реагування було ухвалене ще до інциденту з викраденням та вбивством цивільних, що сталося за вказівкою комбрига 155 бригади, вихідця зі "Скелі" Станіслава Лучанова.

Нагадаємо, 13 липня видання "Цензор.НЕТ" повідомило про затримання у Києві комбрига 155 бригади Станіслава Лучанова.

"Громадське" 11 липня писало, що комбриг 155 бригади пішов у СЗЧ після затримання його бійців за підозрою у викраденні цивільних на Київщині.