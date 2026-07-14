26 ударов "Нептуна": что известно о крылатых ракетах Украины, которые поражают не только корабли РФ

После удара классической ракеты "Нептун" по российскому крейсеру "Москва" установку доработали для отработки на более дальние расстояния по целям Российской Федерации, рассказал OSINTер. Первые удары модифицированной установки были нанесены уже в 2023 году, а за четыре года зафиксировали в общей сложности 26 попаданий. Какова география ракет "Нептун" Украины и какие цели удалось поразить?

Существует два основных варианта модифицированных ракет "Нептун", говорится в материале OSINTера с ником "Гарбуз (Dnipro OSINT)" на профильном портале "Оборонка". Первый вариант R-360 был предназначен для нанесения ударов по кораблям и имел дальность 300 км. Новые версии, способные поражать наземные цели, появились на КБ "Луч" уже через несколько месяцев. Согласно открытым данным, существует две модификации. Первый вариант — это ракета R-360M, которая летит на 500 км, несет боевую часть весом 350 кг и имеет дополнительные топливные баки, из-за чего получила название "Пузатый Нептун". Второй — R-360L, который несет 260 кг взрывчатки, имеет больший запас топлива и более длинный корпус, из-за чего получил название "Длинный Нептун". В аналитическом материале — информация об особенностях использования средства поражения, с помощью которого ВСУ наносят удары по россиянам пятый год подряд.

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"Гарбуз" сообщил, что информацию об ударах ракет "Нептун" собрали на основе официальных заявлений Генштаба ВСУ, президента Украины Владимира Зеленского, а также из открытых источников, если они прошли верификацию специалистами по OSINT. Среди таких ударов, например, первое известное попадание модернизированной ракеты, зафиксированное 23 августа 2023 года: о нем рассказал тогдашний главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Кроме того, для уточнения данных использовались заявления Минобороны РФ, но на них не полагались как на верифицированный первоисточник. OSINT-аналитик также подчеркнул, что речь идет лишь об ориентировочном количестве ударов на основе ограниченного числа источников. Поэтому на базе исследования нельзя делать выводы о качестве и эффективности украинской дальнобойной ракеты "Нептун".

Ракеты "Нептун" — поражение С-400 в Крыму в ноябре 2023 года Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Ракеты "Нептун" — подробности

В материале насчитано 26 проверенных и подтвержденных различными источниками попаданий модифицированных ракет "Нептун", которые атаковали наземные цели РФ с 2023 по первые шесть месяцев 2026 года. При этом ориентировочное количество пусков — 31.

Инфографика "Оборонки" показала, что наибольшее количество ударов было зафиксировано в 2024 году — 10 попаданий. В то же время промежуточные итоги 2026 года могут свидетельствовать о том, что в этом году, как минимум, может быть повторен рекорд 2024 года.

Ракеты "Нептун" — статистика ударов 2023–2026 (первая половина) Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Аналитик также отметил, что ракета "Нептун" позиционируется как дальнобойная, то есть она должна была бы поражать цели в глубине РФ. При этом данные о попаданиях показывают, что атаковались объекты на временно оккупированной территории Крыма и в приграничных российских областях в радиусе, условно, 150–600 км. Прослеживается разница в применении другой украинской крылатой ракеты "Фламинго", которая действительно долетает вглубь российской территории, хотя на сегодняшний день известно о 10 попаданиях. OSINTер подчеркнул, что не стоит сравнивать эти две ракеты, поскольку они "разного класса, степени отработанности технологии и тактики применения".

Ракеты "Нептун" — география ударов 2023–2026 гг. (первая половина) Фото: Портал "Межа "Оборонка"

В статье также содержится информация о характере пораженных целей. Инфографика "Оборонки" показала, что "любимые" объекты для ударов ракетами "Нептун" — это не только корабли ВС РФ. Видно, что эти средства поражения также наносили удары по заводам ВПК, по военным складам и по средствам ПВО. Кроме того, под удар попали НПЗ, объекты энергетики и пункты дислокации россиян. Аналитик пояснил, что большая боевая часть ракеты "Нептун" позволяет наносить "фатальные" поражения при попадании. То есть корабли после такого удара вряд ли смогут плыть, а заводы — работать, говорится в материале.

Ракеты "Нептун" — цели ударов в 2023–2026 годах (первая половина) Фото: Портал "Межа "Оборонка"

"Гарбуз" назвал некоторые объекты, подвергшиеся ударам ракет "Нептун" в период с 2023 по 2026 годы. Среди них — поражение порта "Кавказ" и в Севастополе: были повреждены "два больших десантных корабля, одно разведывательное и одно ремонтное судно, а также железнодорожный паром". Кроме того, трижды атаковали завод "Атлант-Аэро" по производству дронов "Молния" и дважды — "Электродеталь", выпускающий электронику. На фото с кадрами попадания по парому — яркий взрыв и почерневшие остатки после пожара.

Ракеты "Нептун" — удар по парому РФ в порту Кавказ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Ракеты "Нептун" — пожар после удара по парому в порту Кавказ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Отметим, что Фокус писал о ракетах "Нептун" и их модификациях. Среди прочего, речь шла о возможной дальности около 1000 км: военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что это может быть "маркетинговый ход".

Напоминаем, что 4 февраля стало известно о попадании ракеты "Нептун" в Брянск, после чего в этом российском городе произошло "отключение электроэнергии".